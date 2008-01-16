به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نشست ماهانه جمعیت آبادگران جوان که عصر امروز در مسجد ارک برگزار شد، با اشاره به پنجاه و دومین سالگرد شهادت نواب صفوی اظهار داشت: هدفی که نواب به دنبال آن بود کهنه شدنی نیست، چراکه همواره درطول تاریخ صف بندی کسانی که اعتقاد به حکومت دینی و کسانی که اعتقاد به حکومت غیردینی دارند را شاهد بوده ایم.

وی این صف ‌بندی را مهم‌ ترین صف ‌بندی در طول تاریخ بشریت خواند و افزود : معتقدان به ادیان الهی بر این عقیده استوار هستند که اگر قرار است احکام الهی پیاده شود ، بدون حضور عملی امکان ‌پذیر نیست، در حالی که نقطه‌ مقابل این طرز تفکر در تلاش است دین را امری شخصی جلوه دهد.

دبیرکل حزب موتلفه‌ اسلامی در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر خارجه سابق آمریکا، گفت : رامسفلد در مصاحبه ‌ای اذعان داشت که ما تنها با مسلمانانی که ادعای حکومت دارند، مشکل داریم ، لذا می‌بینیم که غربی‌ها همواره به مسلمانان توصیه می‌کنند که نباید حکومت ایدئولوژیک باشد و متاسفانه که جوجه روشن‌ فکرهای ما نیز آن را تکرارمی‌کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: شورای روابط خارجی آمریکا چند سال پیش اعلام کرد قرن بیست و یکم، قرن تقابل اسلام و غرب است و کسانی که ما را به حکومت بدون ایدئولوژی دعوت می‌کنند، خود لیبرال دموکراسی را مبنای حکومتشان قرار داده اند.

حبیبی همچنین حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را با هدف ریشه‌ کن‌ کردن تفکر دینی عنوان کرد و ادامه داد: اگر امروز شما از داعیه‌ حکومت دینی دست بردارید آنها با شما کاری ندارند.

دبیرکل حزب موتلفه خاطرنشان کرد: شهید نواب صفوی دنبال این هدف بود که چگونه می توانیم اجازه دهیم احکام اسلامی ملعبه دست حکومتها نشود و ما تنها به نماز و روزه‌ خود نپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: نواب صفوی با مبنای روشن اسلامی و برقراری حکومت اسلامی خود را به آب و آتش زد و اکنون بسیاری از کسانی که انقلابی شدند یک رشته‌ فکری ‌شان با نواب ارتباط دارد.

گفتنی است، محمدمهدی عبدخدایی عضو جمعیت فدائیان اسلام پیش از سخنان محمدنبی حبیبی به بیان سخنانی در خصوص فعالیت های این تشکل پرداخت.