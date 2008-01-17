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۲۷ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۰

روسیه:

اختلاف تمدنها خطرناکترین چالش جهانی است

اختلاف تمدنها خطرناکترین چالش جهانی است

معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگویی بر پرهیز از بوجود آوردن اختلافات بین تمدنها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "الکساندر یاکوونکو" در پاسخ به این سؤال که چرا جامعه جهانی توجه خود را در ارتباط با موضوع گفتگوی تمدنها، مذاهب و فرهنگها بیشتر کرده، گفت: امکان اختلاف بین تمدنها از خطرناکترین چالش های جهانی است و باید تلاش کرد تا از این اختلافات که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است، پرهیز شود.

وی تصریح کرد: هدف مشترک ما این است که از بروز اختلافات جلوگیری کنیم و با توسعه بتوانیم امنیت تمامی ساکنان این سیاره را از طریق هماهنگی بین تمدنها و تعامل بین مذاهب و فرهنگ های مختلف تضمین کنیم.

کد مطلب 622824

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