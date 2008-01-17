اختلاف تمدنها خطرناکترین چالش جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "الکساندر یاکوونکو" در پاسخ به این سؤال که چرا جامعه جهانی توجه خود را در ارتباط با موضوع گفتگوی تمدنها، مذاهب و فرهنگها بیشتر کرده، گفت: امکان اختلاف بین تمدنها از خطرناکترین چالش های جهانی است و باید تلاش کرد تا از این اختلافات که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است، پرهیز شود.

وی تصریح کرد: هدف مشترک ما این است که از بروز اختلافات جلوگیری کنیم و با توسعه بتوانیم امنیت تمامی ساکنان این سیاره را از طریق هماهنگی بین تمدنها و تعامل بین مذاهب و فرهنگ های مختلف تضمین کنیم.