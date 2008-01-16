367 واحد نانوایی مازندران دوگانه سوز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پورمحمد، عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد بحران مازندران در جمع خبرنگاران ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته دستگاه های اجرایی استان از آغاز وضعیت بحران در استان افزود: بیش از 60 هزار عدد لوازم گرمایشی در بین شهروندان شهرهای مرکزی استان توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 20 هزار عدد رگلاتور و کنتور گاز خانگی در مناطق بحران قطعی گاز نیز تعویض شده است.

مدیر بحران مازندران با اشاره به اینکه از محل اعتبارات اضطراری استان، مبلغ چهار میلیارد ریال به امور اضطراری حوادث اختصاص یافته است، بیان داشت: برای جبران کمبود گاز استان روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز وارد مازندران شده است.

پورمحمد با بیان اینکه بیش از هشت میلیون لیتر نفت سفید، شش میلیون لیتر نفت گاز و دو هزار تن گاز مایع طی هجده روز گذشته در استان توزیع شده است، یادآور شد: کلیه بیمارستانها، مراکز درمانی و به تبع آن ادارات به سیستم های دو گانه سوز گرمایی مجهز شدند.

این مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر گاز بیش از 20 درصد مشترکین مازندرانی قطع است بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان شرکت ملی گاز ایران نسبت به وصل کامل انرژی گاز مردم مازندران تاکید کرد.

قطع گاز در مازندران 18 روز است که زندگی مردم شهرهای شرقی و مرکزی مازندران را مختل کرده است.