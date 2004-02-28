اسراييل بدون توجه به مخالفت هاي جهاني ديوار حائل را تكميل مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، سيلوان شالوم پس از مذاكره با همتاي ايرلندي خود در دوبلين گفت : ديوار، جان اسراييلي ها را نجات مي دهد به همين دليل ما اين ديوار را به طور كامل خواهيم ساخت.

شالوم بدون اشاره به اقدامات تروريستي نظاميان صهيونيست در مناطق فلسطيني گفت: اگر تروريسم متوقف شود ما نيازي به ديوار نخواهيم داشت.

اسراييل جلسات دادگاه بين المللي لاهه را درمورد ديوار حائل كه سه روزبه طول انجاميد، تحريم كرد ومدعي شد دادگاه صلاحيت بررسي اين موضوع را ندارد.

اتحاديه اروپا هم كه ايرلند رياست آن را برعهده دارد، پس از ارسال يادداشتي مبني بر صلاحيت نداشتن دادگاه درحل و فصل مساله ديوار، جلسات را تحريم كرد.

شالوم گفت: ازحمايت اروپا از موضع خود بر ضد ارجاع مساله ديوار به دادگاه لاهه استقبال مي كنيم و معتقديم كه لاهه صلاحيت اين رسيدگي را ندارد و تصميماتش هم صحيح نيست.

وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي در مورد حمايت اروپا از اين رژيم گفت: ما خيلي از شيوه اروپا خرسند هستيم.

وزير امورخارجه ايرلند هم گفت: مساله نقشه راه را در ديدار آينده خود در واشنگتن بررسي خواهد كرد.

وي افزود: به آمريكا كه عضو مهمي در كميته چهارجانبه است، اعلام خواهم كرد كه زمان براي گام برداشتن فرارسيده است. به گفته وي، مشكل اين است كه قطار نقشه راه هنوز يك ايستگاه را هم طي نكرده است.