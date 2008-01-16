بوش در تحریک اعراب علیه ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، محسن بلال در کنفرانس خبری امروز خود در شهر دمشق گفت: جرج بوش درجریان سفر خود به منطقه در تحریک کردن اعراب علیه ایران و زیان وارد کردن به روابط تهران و همسایگانش در منطقه خلیج فارس شکست خورد.

وی افزود: این هدف بوش به طور کلی شکست خورد زیرا برادران در کشورهای حوزه خلیج فارس به طورکامل هوشیار و آگاه بودند که تحریک علیه یک کشور همسایه که روابط زیادی با آنها دارد، به نفع منطقه نیست و آنها هرگز در کنار کسی که به این کشورهمسایه و دوست تعدی کند، نمی ایستند.



بلال همچنین بر پایبندی سوریه به طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحان سیاسی لبنان و آمادگی دمشق برای تسهیل بخشیدن به تلاش های عمرو موسی دبیرکل این اتحادیه به منظور اجرای مفاد طرح یاد شده تاکید کرد و گفت که سوریه اصل عدم غلبه یک طرف بر دیگری در لبنان را دنبال می کند.

وی اشاره کرد: درخواست از سوریه برای فشار به هم پیمانان خود (در لبنان) به منزله خروج از طرح کاری اتحادیه عرب است زیرا این طرح مسئولیت را به طور مشترک برعهده همه اعراب گذاشته است.

بلال گفت: تعامل با سوریه به گونه ای که این کشورهمچنان در لبنان حضور دارد یا اینکه هم پیمانان دمشق صرفا ابزار و وسیله هستند، اهانت به شمار زیادی از ملت لبنان به شمار می رود.

وی درباره درخواست سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان از سوریه برای فشار به گروههای مخالف دولت در لبنان گفت: سوریه پیشتر به روشنی گفته است که فقط دمشق پیوند های دوستی در لبنان ندارد بلکه عربستان و مصر نیز دوستانی دارند و ریاض نقش بزرگی در لبنان دارد و از زمان اجلاس طائف دارای هم پیمانان و روابط گسترده ای است و نیروهای 14 مارس (گروه حاکم بر لبنان) نیز به آن افتخار می کنند و آشکارا پایبندی خود به ائتلاف با عربستان را اعلام می کنند.

بلال این پرسش را مطرح کرد که آیا باید براساس طرح کاری اتحادیه عرب بحران لبنان از طریق فشار بر این یا آن گروه حل شود یا راه حل باید با توافق لبنانی ها باشد؟

وزیر اطلاع رسانی سوریه با محکوم کردن شدید جنایت پلید صهیونیست ها در نوارغزه گفت که بوش در جریان سفرش به منطقه چراغ سبز را به اسرائیل برای این تجاوزگری علیه ملت فلسطین اعطا کرد.

وی همچنین خواستار برداشته شدن محاصره ملت فلسطین در نوارغزه شد و تاکید کرد که تقویت وحدت ملی فلسطین راهکار پاسخ به این تجاوزگری است.

بلال درباره سفر بوش به منطقه گفت: خطرناک ترین چیزی که سفر بوش به همراه داشت، اعلام وی در پایان طرح صلح اعراب از طریق درخواست برای لغو حق بازگشت آوارگان فلسطینی، نادیده گرفتن مسئله شهر اشغالی قدس، تعدیل مرز سرزمین های اشغالی سال 1967 و محدود کردن پرونده شهرک های صهیونیست نشین بود که سرزمین های فلسطینی را می بلعد و آن را از یکدیگر جدا می کند.