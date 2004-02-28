ديدار هيئت كارشناسي حقوق بشري سوئيس از ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، درپي برگزاري دوراول گفتگوهاي حقوق بشر ميان ايران و سوئيس در مهر امسال و شروع همكاريهاي حقوق بشري دو كشور، هيئت كارشناسي سوئيس به منظور اجرايي نمودن توافقات حاصله دراين گفتگوها اواخر بهمن به تهران سفر كرد. اين هيئت با مسئولين زندانها، قوه قضاييه و وزارت امور خارجه ملاقات و از مراكز اصلاحي و تربيتي زندان مشهد و تهران بازديد نمود. اعضاي هيئت مزبور ضمن مفيد خواندن مذاكرات مزبور و استقبال از ادامه همكاريها وضعيت زندانها را بسيار مطلوب توصيف كرد و نحوه نگهداري از زندانيان را منطبق با قانون وانصاف دانستند.

شايان ذكراست جمهوري اسلامي ايران درراستاي ارتقاء تفاهم با تعدادي از كشورها ازجمله سوئيس، ژاپن واستراليا گفتگو و همكاري حقوق بشري دارد .