تیم ملی والیبال صربستان به ایران دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال موفقیت تیم ملی والیبال صربستان در رقابت های گزینشی المپیک 2008 چین و صعود این تیم به این مسابقات، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان اواخر هفته گذشته ضمن تبریک به فدراسیون والیبال صربستان از تیم ملی این کشور دعوت کرد تا جهت برپایی اردوی تدارکاتی و انجام چند بازی دوستانه به ایران سفر کند.

داورزنی از فدراسیون والیبال صربستان خواسته تیم ملی خود را با ترکیب کامل و پیش از اعزام تیم ملی ایران به رقابت های انتخابی المپیک در ژاپن راهی کشورمان کند. دبیر فدراسیون والیبال صربستان در حال بررسی این پیشنهاد است و هنوز پاسخ روشنی به فدراسیون ایران نداده است.

تیم ملی والیبال کشورمان برای اخذ سهمیه المپیک چین باید اردیبهشت سال آینده در ژاپن با 7 تیم دیگر آسیایی و اروپایی دیدار کند.