جایگاه تحقیقات در زمینه محصول زعفران در کشور خالی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی بهدانی شب گذشته در میزگرد تخصصی زعفران در بیرجند با بیان اینکه زعفران طی 50 سال گذشته از ثمرات جدید علمی برخوردار نشده است، تصریح کرد: ما باید به صورت ارگانیک زعفران را حفظ کنیم ولی نباید از تکنیکهای جدید دنیا که باعث افزایش بهره وری این محصول می شود، غافل بمانیم.

وی با اشاره به اینکه در راستا نیاز به برنامه ریزی مدون، منسجم و بدون از تغییرات و آموزش و ترویج برای زعفران کاران را از برنامه های مورد نیاز برای برای این محصول است، افزود: در حال حاضر 80 درصد کشاورزان تولید کننده زعفران تنها سواد خواندن و نوشتن دارند که این یکی از مهم‌ ترین چالش ‌های پیش روی این محصول است.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند عدم بسته بندی صحیح، فقدان استراتژیک قیمت گذاری، عدم توجه کافی به نشانه های تجاری مناسب برای ارائه و نبود تبلیغات زا از دیگر چالشهای پیش روی زعفران برای جهانی شدن دانست و اظهار داشت: تولید و تکثیر با روش های نوین، تخصیص منسجم مراکز تحقیقاتی، افزایش قیمت جهانی از طریق خرید توافقی در داخل کشور از جمله راهکارهای حل این مشکلات است.

بهدانی با بیان اینکه توسعه صادرات نیازمند تمهیدات و بسترسازی در زمینه های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی است، اظهار داشت: این توسعه در کشور می تواند در قالب صنایع فرآوری، تبدیلی و بسته بندی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران است، عنوان کرد: تهیه و تدوین استراتژی جامع تولید و صادرات زعفران از ضروریات این بخش است.

وی گفت: با تعلق جوایز صادراتی به بسته بندی این محصول و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین ایجاد تبادل و تعامل بین تولید کننده و واحد های بسته بندی می توان به جایگاه واقعی کشور در این زمینه در سطح جهان رسید.

بهدانی خاطرنشان کرد: با تغییر دیدگاه کشاورزان و همچنین رعایت اصول علمی از سوی آنان عملکرد اقتصادی این محصول بخصوص در منطقه خشک و کویری خراسان جنوبی بالا می رود.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در پایان از راه ‌اندازی مرکز تحقیقات زعفران در این دانشگاه خبر داد و افزود: موافقت راه اندازی این دانشکده تا کنون کسب نموده ایم و در آینده نزدیک آغاز به کار خواهد کرد.