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۳۰ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

1/5 میلیون روستایی خراسان رضوی از آب سالم و بهداشتی برخوردارند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: حدود 5/1 میلیون نفر از روستاییان این استان از شبکه آب سالم و بهداشتی برخوردارند.

محمدعلی میرزامحمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، دو هزار و 557 روستای بالای 20 خانوار با جمعیت یک میلیون و 750 هزار نفر جمعیت در خراسان رضوی زندگی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از دو هزار و 197 روستای بالای 20 خانوار این استان دارای شبکه آبرسانی هستند. 

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی افزود: 9/85 درصد روستاهای استان دارای شبکه آبرسانی‌ هستند و 2/75 درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش خدمات مشترکین آبفای خراسان رضوی قرار دارند.

وی یادآور شد: در سال 85 با اعتباری معادل 343 میلیارد ریال در 365 روستا کار اجرائی انجام شد که این عملیات نسبت به سال 84‌ با رشدی دو برابر مواجه بود.

میرزامحمودی عنوان کرد: 30 تا 70 درصد شبکه روستایی استان فرسودگی دارد که برای اصلاح و بهسازی این شبکه‌ها به اعتباری معادل 500 میلیارد ریال نیاز است.

کد مطلب 622933

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