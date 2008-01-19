بررسی طرح تشکیل بسیج سازندگی/لایحه مبارزه با پولشویی/سئوال از وزیردفاع

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی هفته آینده علاوه بر بررسی طرح ها و لوایح در دستور، میزبان سردار نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است تا به سئوال امیدوار رضایی نماینده مسجد سلیمان پاسخ دهد.

رسیدگی به لایحه دو فوریتی استفساریه ماده ( 26) قانون مدنی ( اعاده شده از شورای نگهبان)، قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1384 کل کشور نیز در دستور کار هفته پیش رو قرار دارد.

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس به منظور عضویت در هیئت رسیدگی به اسناد و اوراقی که در اثر حوادث غیر مترقبه از بین رفته اند، به جای عضو مستعفی عزت الله یوسفیان ملا (موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور و گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تحقیق و تفحص از امتحانات تخصصی آموزش پزشکی از دیگر دستور کارهای مجلس در طول هفته آینده است.

بنا بر این گزارش، سایر موارد در دستور به این شرح است:

- ادامه بررسی طرح دو فوریتی استفساریه قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج‌ سپاه پاسداران

- بررسی طرح دو فوریتی تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور

- گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح ممنوعیت انتقال آرا صندوق های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح حراستها

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 11/10/73

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ج) تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح ثبت اختراعات، طرح های صنعتی علائم و نامهای تجاری

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده کشور

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1375

- گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به ماده 29 و اصلاح مواد 29 (در تغییر نام، وظایف و ساختار کمیسیون های برنامه و بودجه ومحاسبات و تلفیق) و 213 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه حذف بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تشکیل پلیس قضایی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تعیین حق التدریس آموزشیاران نهضت سوادآموزی

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه واگذاری اراضی برای طرح ساماندهی اسکان عشایر استان اردبیل

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359

- گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد طرح اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور تامین کسری منابع مالی طرح های تامین آب و تسریع در اجرای طرح های آب کشور

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست.