تعهدات دستیاران دندانپزشکی در آزمون 87 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام اینترنتی در آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی دندانپزشکی که در اردیبهشت ماه سال 87 برگزار می شود از 6 تا 20 بهمن ماه جاری آغاز خواهد شد.

آزمون در 12 اردیبهشت ماه سال 87 برگزار می شود و نتایج اولیه (نمرات خام) پس از سه هفته به صورت اینترنتی اعلام خواهد شد. در مرحله دوم اسامی واجدین شرایط پذیرش با در نظر گرفتن سه برابر ظرفیت پذیرش در سهمیه از طریق اینترنت اعلام و این افراد در این مرحله موظف به ارائه مستندات لازم جهت پذیرش درسهمیه مربوطه بر اساس دستور العمل های آتی خواهند بود.

در مرحله سوم کارنامه حاوی نمره و رتبه هر فرد از طریق اینترنت دراختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلب در صورتی که واجد شرایط پذیرش باشد مجاز به انتخاب حداکثر یکصد رشته – محل مورد علاقه خود بوده و در فرم انتخاب رشته- محل که در سایت اینترنتی مربوطه همراه کارنامه به وی ارائه می شود ، به ترتیب اولویت درج می کند.

داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاهها و یا ترکیبی از چند رشته را درچند دانشگاه ، حداکثر تا یکصد رشته – محل انتخاب کند و درصورتی که داوطلب هیچیک از 100 رشته – محل را انتخاب نکرده باشد، واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

سهمیه آزاد

80 درصد از کل ظرفیت پذیرش به صورت سهمیه آزاد به داوطلبان اختصاص دارد. داوطلبانی که در ظرفیت های آزاد (با پرداخت شهریه) پذیرش می شوند چنانچه هیچگونه تعهد دیگری از قبیل طرح نیروی انسانی، استفاده از سهمیه استانی و مناطق محروم 2 و 3 نداشته باشند، مشمول انجام تعهدات دستیاری نخواهند بود.



تعهد خاص آموزشی

به منظور تکمیل نیروی آموزشی ماندگار در دانشکده های دندانپزشکی تازه تأسیس، بخشی از پذیرش دستیاری به صورت تعهد خاص جهت برخی رشته ها برای برخی دانشکده ها است که داوطلبان متقاضی و بومی واجد شرایط باید در ردیف مربوطه در فرم ثبت نام علاقه مندی خود را اعلام کنند.

پذیرش این افراد در هر رشته مشروط به کسب حد نصاب نمره کتبی و سپردن تعهد خدمتی 3 برابر دوران تحصیل خواهد بود. افراد بومی برای استانهایی که دارای دانشکده دندانپزشکی هستند، می توانند از این تعهد استفاده کنند.

تعهد خاص درمانی

همچنین به منظور راه اندازی و تکمیل کلینیک های تخصصی در استانهایی که دارای دانشکده دندانپزشکی نیستند، داوطلبان متقاضی و بومی واجد شرایط باید در ردیف مربوطه در فرم ثبت نام علاقه مندی خود را اعلام کنند و پذیرش این افراد در هر رشته مشروط به کسب حد نصاب نمره کتبی و سپردن تعهد خدمتی 3 برابر دوران تحصیل خواهد بود.

افراد بومی برای استانهایی که فاقد دانشکده دندانپزشکی هستند می توانند از این تعهد استفاده کنند و کسانی که در دوران تحصیل دکتری دندانپزشکی خود از سهمیه استانی یا مناطق محروم استفاده کرده اند، به شکل خودکار در لیست تعهد خاص آن استان قرار می گیرند و مشمول سپردن تعهد خدمتی به میزان 3 برابر دوران دستیاری خواهند بود و پذیرش آنان منوط به ارائه تعهد نامه محضری است.

کسانی که تعهد دوره دکتری دندانپزشکی عمومی آنان بیش از سه برابر دوره دستیاری باشد تعهد دستیاری به عنوان بخشی از تعهد دوره عمومی محسوب می شود. این گونه داوطلبان در صورتی که از ظرفیت آزاد (با پرداخت شهریه) استفاده کنند، موظف هستند بلافاصله پس از فارغ التحصیلی تعهدات دوره دکترای دندانپزشکی عمومی خود را در استان مربوطه به اتمام برسانند.

محل های انجام تعهدات آموزشی و درمانی در اطلاعیه های بعدی مشخص می شود. پس از تکمیل ظرفیت پذیرش در سهمیه دولتی از میان متعهدین خاص آموزشی و درمانی، باقیمانده ظرفیت به صورت تعهد عام به وزارت بهداشت تعلق می گیرد و پذیرفته شدگان متعهد خدمت به میزان تا سقف 5/2 برابر مدت آموزش می شوند.

تسهیلات شرکت مربیان با بیش از 12 سال سابقه خدمت

مربیانی که حداقل 12 سال سابقه خدمت تمام وقت و بلاانقطاع در رشته مربوطه تا تاریخ شرکت در امتحان به صورت هیئت علمی در یکی از دانشکده های دندانپزشکی تبریز – همدان - بابل – گیلان و یا 10 سال خدمت تمام وقت در دانشکده های دندانپزشکی زاهدان – یزد- رفسنجان و اهواز داشته باشند با ارائه معرفی نامه رسمی ازدانشگاه مربوطه می توانند از سهمیه مورد نظر استفاده کنند.

این افراد درصورتی که 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در رشته انتخابی را کسب کنند به صورت یک سهمیه اضافه درنظر گرفته می شوند. اینگونه افراد باید دارای حکم هیئت علمی مربی باشند. تعهد دستیاری این قبیل افراد بر مبنای دو برابر سنوات تحصیل و به صورت خاص برای دانشگاه مربوطه اخذ خواهد شد.

نحوه اخذ تعهد

کلیه خانم های متأهل قبل از شروع دستیاری باید مجوز کتبی و محضری همسر خود را مبنی بر انجام تعهدات دستیاری ارائه کنند. خانم هایی که هنوز ازدواج نکرده اند در هر زمان از تحصیل یا انجام تعهدات موظف هستند درصورت ازدواج مراتب تعهد را به اطلاع همسر خود برسانند.