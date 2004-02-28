مشكل ما پس از انقلاب توسعه نامتوازن و ناهمسنخ بوده است

* نسبت عواملي كه در ايجاد انقلاب برشمرديد يعني عوامل روانشناختي، جامعه شناختي، سياسي، اقتصادي وفرهنگي با يكديگر چگونه است؟

- من مي خواهم بگويم كه اين عوامل ، عوامل مجزايي نيستند . يعني ، همه اينها در حقيقت يك عامل هستند ، منتهي با نگاهي متفاوت . يكي با نگاه روان شناختي سعي در تبيين پديده انقلاب دارد و ديگري بانگاه جامعه شناختي . بنابراين اين عوامل درطول يكديگر قرار دارند. البته من نمي خواهم بگويم تمام اين عواملي كه ذكر خواهيم كرد با هم يكي هستند چون عامل اقتصادي را مي توان عامل مجزايي تلقي كرد، اما آن سه عامل كه به آن اشاره شد ، در واقع عوامل به هم پيوسته اي هستند.

در همين رويكرد تئوري نخبگان و خواص نيز مطرح است . تئوري نخبگان ، تئوري است كه به نقش و جايگاه نخبگان در تحولات اجتماعي توجه دارد . اين تئوري معتقد است كه تحولات اجتماعي را اصالتا نخبگان بوجود مي آورند. در خصوص مقدمات اين تئوري مي توان گفت كه جامعه از جهت نيروهاي اجتماعي به دو گروه نخبه و توده تقسيم مي شود.



تئوري نخبگان قصد بيان اين مطلب را دارد كه تحولات اجتماعي اصالتا معلول خواست و اراده نخبگان در هر جامعه اي است. يعني ، اين نخبگان هستند كه اراده مي كنند و توده ها آن را اجرا مي كنند و اين دو مكمل يكديگرند و اساسا نخبه بدون توده قادر به انجام كاري نيست و توده هم تابع نخبه است و تصميم گيري براي او توسط نخبه انجام مي شود.

تئوري نخبگان در متون ديني هم مورد تاييد قرار گرفته است

نخبگان كساني هستند كه بر جامعه تاثيرگذار هستند و توده ها نيز كساني هستند كه تاثير پذير هستند. يعني ، اصلي ترين تفاوت ميان نخبه و توده ها ، تاثير گذاري و تاثيرپذيري آنها است. از جهت كميت، اكثريت مردم توده يا عوام هستند و اقليتي از آنها نخبگان وخواص هستند. اما از جهت كيفيت، اقليت نخبه بر اكثريت توده اثرگذار هستند. بنابراين تئوري نخبگان قصد بيان اين مطلب را دارد كه تحولات اجتماعي اصالتا معلول خواست و اراده نخبگان در هر جامعه اي است. يعني ، اين نخبگان هستند كه اراده مي كنند و توده ها آن را اجرا مي كنند و اين دو مكمل يكديگرند و اساسا نخبه بدون توده قادر به انجام كاري نيست و توده هم تابع نخبه است و تصميم گيري براي او توسط نخبه انجام مي شود.تئوري نخبگان در متون ديني هم مورد تاييد قرار گرفته است . چنانچه ما در تئوري نخبگان با دو گروه فكري و ابزاري يا سياسي روبه رو هستيم. نخبه فكري ، نخبه اي است كه فكر و انديشه او تاثيرگذار است، هر چند مقام و منصبي هم نداشته باشد يعني يك عالم ديني و دانشمند و يا متفكر ممكن است هيچ مقام و منصبي نداشته باشد ، اما فكر و انديشه او تاثير گذار خواهد بود. اما نخبه ابزاري كسي است كه به واسطه مسووليتي كه بر عهده دارد تاثيرگذاراست. مثلا رييس يك اداره هر چند ممكن است خيلي هم متفكر نباشد اما به جهت مسووليتي كه دارد تاثيرگذار خواهد بود. يعني ابزارهاي تاثيرگذاري را در اختيار دارد. بنابراين رييس جمهور و مقامات كشوري به دليل مسووليت و ابزارهايي كه در دست دارند ، نخبگان ابزاري هستند. همين مضمون و تعريف را شما مي توانيد در كلامي از حضرت پيامبر (ص) بيابيد چون فقها نخبگان فكري هستند وامرا نخبگان ابزاري و بنابر فرمايش حضرت پيامبر (ص) اگر اين دوره دو گروه اصلاح شوند جامعه و امت ايشان اصلاح خواهد شد و يا در جاي ديگري ايشان مي فرمايند: مردم بر دين زمامداران خود هستند. يعني نگاه مردم به بزرگان خود است. بنابراين اگر بخواهيم انقلاب اسلامي را با اين تئوري تحليل كنيم ، باز انقلاب اسلامي با آن تطبيق خواهد داشت چون تئوري هاي انقلاب به دو گروه كار كرد گرايانه و ساختار گرايانه تقسيم مي شوند. تئوريهاي كاركردگرا تئوريهايي هستند كه بيشتر معطوف به اختيار هستند و به كاركردها و اراده و تلاش افراد در ايجاد انقلاب نگاه مي كنند. اما تئوريهاي ساختارگرا، تئوريهايي هستند كه به شرايط محيطي توجه دارند، لذا تئوري نخبگان از تئوري هاي كاركرد گرايانه اي ست كه به نقش و اراده افراد توجه دارد. بنابراين انقلاب اسلامي ايران از جمله انقلابهايي است كه نقش نخبگان و مخصوصا شخص امام خميني (ره) در آن غير قابل انكار است. يعني شخصي مثل خانم اسكاچپول كه ساختارگراست و تئوري انقلاب را مطرح مي كند و معتقد است كه انقلابها ايجاد نمي شوند، بلكه به وجود مي آيند پس از پيروزي انقلاب اسلامي به اين نكته اعتراف مي كند كه حضرت امام (ره) تمام تئوريهاي او را به هم ريخته است. چون به اين اعتقاد دست يافته بود كه اگر يك انقلاب در جهان وجود داشته باشد كه ايجاد شده باشد آن انقلاب ، انقلاب اسلامي ايران است. چون امام خميني (ره) به عنوان يك نخبه نقش بسزايي را در ايجاد انقلاب اسلامي داشتند . حتي وجود امام خميني (ره) را اكثر صاحبنظران آنقدر بزرگ دانسته اند كه به عنوان يكي از مولفه ها و جزئي از مكانيسم انقلاب مطرح مي دانند. يعني عوامل ديگر انقلاب در كنار عامل حضور ايشان قابل تحليل است و وجود امام خميني (ره) بود كه منجر به ايجاد انقلاب اسلامي شد. چون من معتقدم اگر تمام شرايط لازم وجود داشت اما وجود امام نبود، انقلاب ايجاد نمي شد.

در بخش ديگري از همين رهيافت ، تئوري توسعه نامتوازن نيز مطرح است. اين تئوري ، تئوري ساموئل هانتينگتون در كتاب "سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني" مطرح شد. وي معتقداست كه اولا انقلاب يك پديده كميابي است كه در چهارراه هاي تاريخ واقع شده است . يعني وقايع و تحولات متعددي بايد به صورتي همزمان در برخورد با يكديگر واقع شوند تا انقلابي ايجاد شود . اما در ضمن اين نكته هانتينگتون معتقد است كه انقلاب مختص به جوامع در حال توسعه است. يعني اگر جوامع را به سه قسم عقب مانده ، در حال توسعه و توسعه يافته تقسيم كنيم بنا براين تعريف ، در دو جامعه توسعه يافته و عقب مانده انقلاب بوجود نمي آيد . چون انقلاب تلاش براي تغيير وضع موجود به وضع مطلوب است. بنابراين چون در جوامع توسعه يافته وضع موجود مطلوب است، لذا دليلي براي ايجاد انقلاب وجود نخواهد داشت . همچنين در جوامع عقب مانده نيز بنابر چهار دليل انقلاب ايجاد نمي شود. چون در اين جوامع در درجه اول مردم داراي آگاهي نيستند، دوم اينكه مردم توان لازم را ندارند ، سوم مساله وقت و چهارم "حال" است . بنابراين هانتينگتون معتقد است كه انقلاب مختص جوامع در حال توسعه است. چون جوامع در حال توسعه نه شرايط جوامع توسعه يافته را دارند و نه ناتواني هاي جوامع عقب مانده را دارند. يعني به طور نسبي جوامع در حال توسعه ، آگاهي ، توان ، وقت و حال لازم را دارند. بنابراين بر طبق گفته منطقيون ، مقتضي موجود است و مانع مفقود . يعني ، اقتضاي انقلاب در جامعه در حال توسعه وجود دارد و از سوي ديگر موانع نيز در اين جوامع به طور نسبي وجود ندارد . چون در جوامع در حال توسعه مردم داراي آگاهي هستند و از طرف ديگر توان انقلاب را نيز دارند.

امام خميني (ره) به عنوان يك نخبه نقش بسزايي را در ايجاد انقلاب اسلامي داشتند . حتي وجود امام خميني (ره) را اكثر صاحبنظران آنقدر بزرگ دانسته اند كه به عنوان يكي از مولفه ها و جزئي از مكانيسم انقلاب مطرح مي دانند. يعني عوامل ديگر انقلاب در كنار عامل حضور ايشان قابل تحليل است و وجود امام خميني (ره) بود كه منجر به ايجاد انقلاب اسلامي شد

- خير ، منظورم توان انقلاب كردن است.

* يعني ، بحث اقتصادي در اينجا مطرح نيست؟

- چرا ، همين گونه است ، منتهي بحث اقتصاد براي اداره جامعه مطرح نيست ، بلكه اقتصاد براي انقلاب كردن مطرح است. چون انقلاب كردن، هزينه بر است. يعني ، بايد گروه عمده اي از نخگبان و توده مردم بتوانند فارغ از حكومت روي پاي خود بايستند. چون كسي كه از نظر معاش در تنگنا قراردارد ، نمي تواند به بحث انقلاب بپردازد . بنابراين ، فعاليت هاي سياسي و حزبي و يا نظامي داراي يك بعد اقتصادي است.

* نقش آگاهي را شما در اين زمينه چگونه مي بينيد؟

- فرآيند تفكر زماني در انسان شكل مي گيرد كه انسان داراي معلوماتي باشد و لذا كسي كه داراي معلومات نباشد سوالي هم در مورد چيزي ندارد. چون ما در مورد چيزي كه نمي دانيم سوالي هم نخواهيم داشت. چون كسي به طلب چيزي بر مي خيزد كه نيمي از آن چيز داشته باشد. لذا كسي كه هيچ چيز ندارد و كسي كه همه چيز دارد ، به طلب بر نمي خيزد. بنابراين جوامع توسعه يافته چون همه چيز را دارند و جوامع عقب مانده چون چيزي را ندارند و به آن نداشتن هم علمي ندارند، در نتيجه چيزي را طلب نمي كنند. بنابراين جوامع در حال توسعه جوامعي هستند كه مردم نيمي از مطلب را گرفته اند و به دنبال نيم ديگر آن هستند. لذا حكمت سخن آقامحمد خان قاجار در اين بوده است كه اگر مردم يك چيز را بدانند ، در صدد دانستن چيز ديگري بر مي آيند. ناصرالدين شاه در طول حكومت خود بارها به سفر خارج از كشور رفت ، اما هيچگاه اجازه نداد كه يك روشنفكر از ايران خارج شود. چون مي دانست اگر اينها آگاهي و اطلاع از فاصله ايران و اروپا بدست آورند موجب افزايش توقعات و در نتيجه نارضايتي مي شود . همان عده اي كه بعدها توانستند به اروپا سفر كنند در بازگشت زمينه ايجاد مشروطه را فراهم آوردند. بنابراين در جوامع در حال توسعه زمينه ايجا د بحران فراهم است. چون در مسير توسعه بودن ، در مسير بحران قرار داشتن نيز هست. لذا هانتينگتون در اين خصوص معتقد است دولتهايي كه جوامع عقب مانده خود را در مسير توسعه قرار مي دهند، در واقع براي خود مشكل ايجاد مي كنند.



اصولا شما اگر تئوريهاي اقتصادي و يا سياسي توسعه را بررسي كنيد، مي بينيد كه در فرآيند توسعه نوعي بحران نهفته است. چنانچه قسمتي از تئوريهاي توسعه ، تحت عنوان تئوريهاي بحران نيز مطرح مي شود. مثلا پارسونز در علوم سياسي براي رسيدن به توسعه سياسي پنج بحران را مطرح مي كند. جامعه عقب افتاده وارد اين بحرانها نشده است و جامعه توسعه يافته نيز اساسا اين بحران ها را پشت سر گذاشته است و به ثبات رسيده است. بنابراين يكي از عوامل ايجاد نارضايتي در جوامع در حال توسعه ، افزايش آگاهي است. دومين عامل ، تغييرالگوي زندگي و مصرف در اين جوامع است. چون هرگونه تغيير در وضع زندگي مردم باعث افزايش آگاهي و توقع و در نتيجه نارضايتي از وضع موجود مي شود.

ناصرالدين شاه در طول حكومت خود بارها به سفر خارج از كشور رفت ، اما هيچگاه اجازه نداد كه يك روشنفكر از ايران خارج شود. چون مي دانست اگر اينها آگاهي و اطلاع از فاصله ايران و اروپا بدست آورند موجب افزايش توقعات و در نتيجه نارضايتي مي شود . همان عده اي كه بعدها توانستند به اروپا سفر كنند در بازگشت زمينه ايجاد مشروطه را فراهم آوردند .

* به هر حال اين مسائل امروزه جزء آسيب هاي انقلاب مطرح است؟

مردم ناراضي تر شدند - البته من منكر اين كه قسمتي از نارضايتي ها به دليل سوء مديريت ها بوده است ، نيستم. اما قسمت عمده اين نارضايتي ها به دليل تغيير الگوي زندگي بوده است.



- بله . هانتينگتون معتقد است كه انقلابها پديده هايي هستند كه در فرآيند توسعه تحقق پيدا مي كنند. يكي از آثار انقلاب افزايش آگاهي مردم و در نتيجه افزايش نارضايتي مردم است. لذا حكومت هاي انقلابي هر چند در ابتدا با شور و شعف مردم مواجه هستند ، اما بعدها به دليل افزايش آگاهي مردم دچار مشكل مي شوند. چون به هر حال آگاهي مردم پس از انقلاب از آگاهي آنها پيش از انقلاب بيشتر خواهد شد و در نتيجه رژيم هاي جديد با اين مشكل روبرو خواهند شد. مثلا در دوره سازندگي كه از سال 68 شروع شد.- بله . چون اساسا انتظار اين تفكيك از مردم وجود ندارد ، در اين باره نقش نخبگان اهميت مي يابد . چون اولا نخبگان در مرحله اول نبايد اجازه دهند كه آن قسم از توقعات نابجا اساسا شكل پذيرد و زمينه آن را از بين ببرند. يعني نبايد اجازه دهند كه بي عدالتي و تخلف در جامعه محقق شود. اما در مرحله دوم بايد به آگاهي دهي علمي و منطقي و دلسوزانه در جامعه بپردازند تا مردم قادر به تفكيك شوند.- اين موضوع اتفاق افتاده است ، اما قدري دير . يعني ما در سالهاي اخير است كه شاهد اين تفكيك در جامعه بوده ايم . نخبگان ديرمتوجه شدند و درنتيجه دير نيز وارد عمل شدند . اما اين تفكيك به تدريج در حال پذيرش در جامعه است. يعني امروز اگر ما سياستي راتاييد مي كنيم ، اين تاييد به معناي تاييد همه سياست ها نيست.گفتيم كه نكته اي كه هانتينگتون ذكر مي كند اين است كه انقلاب مختص به جوامع در حال توسعه است . اما اين سوال نيز مطرح است كه اساسا درهر جامعه در حال توسعه اي انقلاب به وقوع مي پيوندد؟ در جواب بايد گفت خير. هر جامعه در حال توسعه اي زمينه انقلاب را دارد ، اما آن چيزي كه جرقه انقلاب را مي زند ، توسعه نامتوازن است . از آنجا كه توسعه يك مفهوم كلي است كه داراي چهار بعداست، يك جامعه توسعه يافته جامعه ايست كه در اين چهار بعد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي به توسعه رسيده باشد . لذا گفته مي شود كه اگر ابعاد مختلف اين توسعه از جهت الگو و يا سرعت با هم هماهنگ نباشد بحران زا خواهد بود. يعني اگر در جامعه اي توسعه سياسي بوجود آمد اما توسعه اقتصادي محقق نشود زمينه بحران در آن جامعه فراهم خواهد شد. بنابراين در تطبيق اين نظريه با انقلاب اسلامي برخي مثل ابراهاميان در كتاب "ايران بين دو انقلاب" به اين نكته اشاره كرده اند كه اساسا رژيم شاه به اين دليل ساقط شد كه سرعت رشد و توسعه اقتصادي آن با توسعه سياسي هماهنگ نبوده است . يعني ، ايران در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب به دليل درآمدهاي هنگفت نفتي كه بدست آورد گامهاي سريعي را در توسعه اقتصادي برداشت ، اما چون در مسير توسعه سياسي حركتي نكرده بود ، موجبات پيدايش بحران در ايران فراهم شد . البته به نظر من اين تحليل در مورد انقلاب اسلامي قابل بحث است. چون اساسا نه مي توان بصورت كاملا صد درصد آن را پذيرفت و نه مي توان به صورت يكجانبه آن را رد كرد. اما در خصوص پس از انقلاب بايد گفت كه بحرانهايي كه پس از دوره دوم رياست جمهوري آقاي رفسنجاني به بعد داشته ايم، مربوط به سياست توسعه نامتوازني ست كه از دوره سازندگي در جمهوري اسلامي شروع شده است .

يكي از آثار انقلاب افزايش آگاهي مردم و در نتيجه افزايش نارضايتي مردم است. لذا حكومت هاي انقلابي هر چند در ابتدا با شور و شعف مردم مواجه هستند ، اما بعدها به دليل افزايش آگاهي مردم دچار مشكل مي شوند. چون به هر حال آگاهي مردم پس از انقلاب از آگاهي آنها پيش از انقلاب بيشتر خواهد شد و در نتيجه رژيم هاي جديد با اين مشكل روبرو خواهند شد. مثلا در دوره سازندگي كه از سال 68 شروع شد. مردم ناراضي تر شدند

يعني اين تئوري پس از پيروزي انقلاب دامنگير ما شد. چون ابعاد مختلف توسعه در دوره سازندگي از دو جهت با يكديگر هماهنگي نداشتند. از يك سو سرعت توسعه اقتصادي در اين برهه نسبت به ابعاد ديگر آن خيلي بيشتر بود و از طرف ديگرالگوي توسعه نيز متفاوت شد. يعني الگوي توسعه اي كه در دوره آقاي رفسنجاني دنبال شد عمدتا الگوي سرمايه داري بود، در حالي كه جامعه ما از لحاظ فرهنگي با انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ اسلامي هماهنگ بود. بنابراين توسعه در اين مقطع اززمان از لحاظ و مدل نيز با يكديگر هم سنخ نبودند كه اين موضوع منجر به ايجاد بحران و در جامعه ما شد. البته همين اشكال بر دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي نيز وارد است. يعني توسعه سياسي كه مد نظر آقاي خاتمي بود، از جهت ديگري توسعه نامتوازن بوده است . آقاي خاتمي توسعه سياسي را مد نظر قرار داد و از ابعاد ديگر توسعه غافل شد . حتي الگو و مدل توسعه در زمان آقاي خاتمي نيز نامتوازن بود . يعني الگوي توسعه آقاي خاتمي الگوي ليبرالي بود در حالي كه جامعه ما داراي فرهنگ اسلامي است. بنابراين عدم توازن نيز باعث ايجاد بحران شده است و بحراني كه در دوره آقاي رفسنجاني به شكلي آغاز شد در دوره آقاي خاتمي به شكل ديگري ادامه پيدا كرد. هرچند پتانسيل بالاي انقلاب باعث شد كه اين بحرانها منجر به وقوع انقلاب ديگري نشود.

* بنابراين ، نتيجه اينگونه مي شود كه ما در آستانه بحران قرارداريم وجامعه ما مستعد بحران است.

- من معتقدم كه ما دور هاي بحران را پشت سر گذاشته ايم . چون بحران يك پديده گذرايي است و ما هم بحرانهاي ناشي از عدم توازن در توسعه دوره آقاي رفسنجاني را پشت سر گذاشته ايم و هم در حال پشت سر گذاشتن بحران هاي حاصل از عدم توازن دوره آقاي خاتمي هستيم.