او تازیانه نمی زند، دشنام نمی دهد، شماتت نمی کند، ناسزا نمی گوید، کودکان را از فراز مرکب به زیر نمی اندازد، آب را از تشنگان دریغ نمی کند و...

برای کاروانی که با یک کربلا مصیبت و بی هرچه مرد به آشیانه اش بازمی گردد، برای کاروانی که چندین روز بر او چون عمری گذشته است و در این عمر جز خون، جز مصیبت، جز عطش، جز بلا و توهین و تحقیر ندیده است و ... اینها برای فرزندان رسول (ص) در سال 61 هجرت یعنی: "نهایت مهربانی"

چنانکه فاطمه - یکی از دختران امیرالمومنین (ع) - رو می کند به خواهرش زینب (س) و می گوید:

"بیا مهربانی این مرد را جوری جبران کنیم. جایزه ای به او بدهیم، هدیه ای برایش تدارک ببینیم، بیا کاری بکنیم!"

زینب (س) سالار این کاروان داغدیده و غارت زده به اطراف خود نگاه می کند و هیچ چیز جز لباسهای مندرس، معجرهای خونین و چادرهای دریده به چشمش نمی آید. اما... اما نقبی هم به درون می زند و جز ادب و کرامت، جز حق شناسی و غریب نوازی در خویش و خاندان خویش نمی یابد.

"گرچه چیزی در بساط نیست اما ادب اقتضا می کند که مهربانی این مرد نیز بی پاسخی شایسته نماند."

لب می گزد و دست بر دست می زند از افسوس و احساس می کند که هیچ حسرتی غم انگیزتر از این نیست که در آدمی توان و بضاعتی برای جبران محبت دیگران نباشد.

و از همین دست بر دست کوفتن، دست بند خویش را به یاد می آورد که مدتهاست از حضور آن غافل مانده است. دست بند را از دستهای خسته بیرون می آورد، روی می کند به فاطمه و می گوید:

"دست بند هایمان! از دنیا همین مانده است برایمان. بیا اینها را بدهیم و عذر بخواهیم".

فاطمه نیز دست بند از دست می گشاید:

"شرمساریم از دست تهی. به پای مهری که به این کاروان داشته اید، این دو ناقابل را از ما بپذیرید."

مرد سر فرو می افکند و نگاه می کند به دست بندها و ذهن را به دنبال پاسخی شایسته این همه کرامت و عزت نفس کنکاش می کند: "نه، اگر این ملاحظه را با کاروان برای دنیا کرده بودم، این نه تنها کم نبود که بسنده و ارزنده بود. اما... اگر اجری هست، اگر در دل شما رضایتی از من هست، بگذارید به پاسخی دنیوی جبران نشود. بماند برای آخرتم در محضر رسول خدا (ص).