عزاداریهای غلط کیان شیعه را به خطر می اندازد

جمشید معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: متولیان هیئتهای مذهبی نباید برای ابراز محبت به ساحت ائمه از هر وسیله مشروع و نامشروعی استفاده کنند.

وی با اشاره به سخن شهید مطهری که "اگر عده ای جسم امام حسین(ع) را شهید کردند،عده ای دیگر در این زمان با اقدامات غلط خود هدف امام حسین(ع)را شهید می کنند" خاطرنشان کرد: به دلیل بالا بودن احتمال خطر و آسیب دیدن اصل دین و هدف عاشورا در برگزاری شیوه های نادرست عزاداری مسئولان هیئات مذهبی باید در برنامه های خود تجدید نظر اساسی کنند .

این استاد دانشگاه یادآور شد: در روایات اسلامی زنده نگه داشتن عاشورا و ابراز احساسات ارزشمند شمرده شده است منوط به اینکه خالی از معرفت نباشد.

وی در ادامه با اشاره به شبهاتی که برخی افراد به حرکت امام حسین(ع) در عاشورا وارد می کنند، اظهار داشت: عده ای معتقدند با توجه به علم امام به آینده و آگاهی از شهادت خود، این اقدام صحیح نبوده است در حالیکه در این خصوص بعضی از علما معتقدند امام نمی دانست که شهید می شود و امام به قصد به دست آوردن قدرت با هدف کاملا الهی با دعوت کوفیان به سمت کوفه حرکت کرد و در بین راه با بی وفایی کوفیان روبرو شد و در یک شرایط خاصی قرار گرفت که یا باید تسلیم می شد یا عزتمندانه به شهادت می رسید که امام حسین (ع) راه دوم یعنی شهادت عزتمندانه را انتخاب کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: بعضی دیگر از بزرگان معتقدند"امام می دانست شهید می شود اما این شهادت اجباری نبود بلکه با توجه به شرایطی که برای جامعه اسلامی آن روز بوجود آمده بود تنها راهی که برای نجات جامعه وجود داشت یک شهادت مظلومانه بود".

این محقق بیان داشت: جامعه ای که گرفتار وضعیت تاریک و بازگشت به جاهلیت قبل از پیامبر شده بود تنها با یک قیام خونین و یک شهادت مظلومانه می توانست بیدار شده و در آن دگرگونی ایجاد شود و خداوند چنین ماموریتی ر ا به حسین (ع) واگذار کرد و مطابق روایاتی که در این زمینه آمده است، خداوند می فرماید"خدا می خواهد که تو را کشته ببیند".

معصومی بیان داشت: این مسئولیت به امام حسین(ع) پیشنهاد شد و امام آنرا پذیرفت در حالیکه می توانست آنرا نپذیرد، اما چون در اوج بندگی قرار داشت این خواسته الهی را پذیرفت و حاضر شد برای نجات جامعه خویش همه هستی و خانواده خود را یکجا فدا کند.