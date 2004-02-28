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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۰۵

با تصويب مجلس

223 ميليارد ريال از بدهي هاي نيروهاي مسلح پرداخت مي شود

مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز خود با تامين و پرداخت 223 ميليارد و 413 ميليون ريال از بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح به دستگاههاي اجرايي واشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند "الف " تبصره 9 مربوط به امور دفاعي اين بدهي هاي آب ، برق، تلفن و املاك متصرفي كه نيروهاي مسلح بر اساس قانون تا پايان سال 67 در تصرف داشته اند را شامل مي شود.
اين پرداختها با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
همچنين به دولت اجازه داده مي شود تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 82 را بر اساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرايي طلبكار و تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح با دستگاههاي ياد شده تهاتر كند.
همچنين مبلغ هشت هزار و نهصد و سي و نه ميليارد و سيصد ميليون ريال دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.
کد مطلب 62297

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