موتورخانه های ادارات کرج باید به سیستم هوشمند مجهز شوند

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با هدف کاهش گاز مصرفی در کشور از مدیران خواسته تا موتورخانه های ادارات خود را به سیستم هوشمند مجهز کنند.

وی افزود: مدیران با اجرایی کردن این طرح در سیستم گرمایی ادارات خود می توانند از یارانه های سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز استفاده کنند و 10 تا 20 درصد در گاز مصرفی معمول ادارات خود صرفه جویی کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این سیستم هوشمند موتورخانه های ادارات را در شب ها در کمتری دما نگهداشته و در روز هم به میزان نیاز و درجه دمای محیط گرمای ادارات را تامین می کند.

شکوری از شهرداری های شهرستان کرج خواست تا افرادی را که تازه شروع به ساخت می کنند را به دو جداره کردن پنجره های منازل و ساختمان های اداری اجبار کنند زیرا صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی رخ خواهد داد.

وی از صنایع نیز خواست در بحث ممیزی انرژی خود اقدام کنند و تاکید کرد: ممیزی انرژی در صنایع هزینه سوخت، میزان سوخت و انرژی را بسیار کاهش می دهد.

وی از علاقمندان بخش خصوصی و دولتی خواست تا در صورت تمایل برای کاهش مصرف سوخت به شرکت پخش فرآورده های نفتی واقع در چهارراه طالقانی شمالی مراجعه کنند.