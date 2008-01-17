تضعیف تلاشهای بین المللی برای فشار بر ایران و اختلاف میان اعضای 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : تلاش سه ساله بین المللی برای فشار بر ایران در حال تضعیف شدن است، زیرا یک گزارش جدید به کنگره درباره تاثیر 20 سال تحریم اقتصادی آمریکا علیه تهران ابراز تردید می کند و قطعنامه ( شورای امنیت) سازمان ملل متحد علیه آن که از دیرباز برای آن تلاش شده در وضعیت آشفته ای قرار دارد.

" رابین رایت" نویسنده این مطلب با اشاره به نتایج گزارش دفتر حسابرسی آمریکا مبنی بر پیش دستی ایران بر بسیاری از تحریمهای اقتصادی و توانایی آن برای امضای قراردادهایی به ارزش 20 میلیارد دلار با شرکتهای خارجی از سال 2003 خاطر نشان کرده است: این گزارش در زمانی منتشر می شود که دولت بوش برای قطعنامه جدید علیه ایران تلاش می کند .

یک مقام اروپایی که خواست نامش فاش نشود، گفت :"مفاد (تحریمها) کوچکتر و کوچکتر می شود."برخی از مفاد در آخرین پیش نویس قطعنامه به جای توقف سرمایه های موسسات، بانکها و تجارتهایی که گمان می رود با برنامه هسته ای ایران ارتباط دارند، خواستار" نظارت " بر تبادلات مالی با ایران هستند.

به گزارش مهر، در ادامه این مطلب آمده است : پس از گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا (NIE) در ماه گذشته که می گفت ایران برنامه هسته ای نظامی خود را در سال 2003 متوقف کرده، دولت بوش تحت فشارهای فزاینده ای از سوی جهان عرب قرار گرفته که به دنبال اقدام نظامی علیه تهران نباشد."عرب نیوز" روز گذشته "قدرت نمایی" جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را در برابر ایران در طول سفرش به خاورمیانه "ناراحت کننده و حتی غمبار توصیف کرد."

"نیکلاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا تقریبا هر روز گفتگوهایی با هم پیمانان آمریکا طی دو هفته گذشته داشته است. یک مقام رشد دولت آمریکا گفت :"ما هنوز مقداری گاز داریم که در مخزن باقی است."

مقامهای اروپایی گفتند: اما محصول اصلی هشت ماه دیپلماسی شدید ممکن است تنها رسیدن به قطعنامه ای باشد که همچنان تاثیر عملی بر ایران را محدود کرده است. یک مقام اروپایی گفت :"حتی اگر در پایان مفاد زیادی وجود نداشته باشد، دست کم ما یک نمایش اتحاد خواهیم داشت."

واشنگتن پست افزود: روسیه و چین از پیش نویس قطعنامه های قبلی انتقاد کرده اند . هر دو کشور روابط مالی مهمی با ایران دارند. مسکو در حال ساخت اولین راکتور هسته ای ایران است و چین نفت ایران را وارد می کند. مقامهای آمریکایی و اروپایی گفتند: هم اکنون انتظار نمی رود که این قطعنامه تا ماه آینده برای رای گیری مطرح شود .

در پایان این مطلب به نقل از دیپلماتهای غربی آمده است: اختلافات در بین قدرتهای بزرگ جهان این مسئله را کم کم برای بوش سخت می کند که به هدف خود در وادار کردن ایران برای تعلیق برنامه غنی سازی تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود برسد.