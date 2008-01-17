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۲۷ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

احمدی‌نژاد در مسجد ارک:

خشم ملت‌های منطقه در آستانه فوران است

خشم ملت‌های منطقه در آستانه فوران است

رئیس‌ جمهور با اشاره به سفر بی‌نتیجه رئیس‌جمهور آمریکا به خاورمیانه گفت: ملت‌های خشمگین منطقه مثل آتشفشان در آستانه فوران هستند و به تبعیت از ملت حسینی ایران، در مقابل عاملان وحامیان کشتار مردم مظلوم فلسطین خواهند ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد که چهارشنبه شب به طور سرزده درجمع هزاران نفر از عزاداران حسینی در مسجد ارک حضور یافته بود، در سخنانی افزود: اگر عاشورا نبود، امروز از جوانمردی و عشق خبری نبود و هدایت و کمال انسان‌ها نیز با تمسک به امامت و ولایت تضمین می‌شود.

رئیس ‌جمهور تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران حلقه اتصال راه و آرمان امام حسین(ع) به نهضت جهانی حضرت مهدی(عج) است.

وی تصریح کرد: ایثارگری عظیم امام حسین(ع) و یارانش در کربلا با ظهور فرزند برومندش حضرت مهدی(عج)، برافراشته شدن پرچم «یالثارات الحسین(ع)» و برچیده شدن بساط ظلم در جهان نتیجه خواهد داد.

احمدی‌نژاد یادآور شد: اگر قیام عاشورا نبود، قیام حضرت ولیعصر(عج) نیز متصور نبود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مردم و جوانان ایران اسلامی راه و آرمان‌های امام حسین(ع) را به خوبی دنبال می‌کنند، اظهار داشت: ملت حسینی ایران تا همه ابرقدرت‌ها را از کاخ‌های‌شان به زیر نکشد، آرام نخواهد نشست.

احمدی‌نژاد با اظهار اینکه «مردم ایران هر سال پرشورتر و عمیق‌تر برای امام حسین(ع) عزاداری می‌کنند»، گفت: من خاک پای سینه ‌زنان حضرت سیدالشهداء را با همه دنیای سیاستمداران مخالف خط امام و ولایت عوض نمی‌کنم.

این گزارش می افزاید، رئیس‌جمهور در ادامه این مراسم با حضور در میان عزاداران حسینی به سینه‌زنی و سوگواری برای شهیدان کربلا پرداخت.

کد مطلب 622974

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