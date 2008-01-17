به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد که چهارشنبه شب به طور سرزده درجمع هزاران نفر از عزاداران حسینی در مسجد ارک حضور یافته بود، در سخنانی افزود: اگر عاشورا نبود، امروز از جوانمردی و عشق خبری نبود و هدایت و کمال انسان‌ها نیز با تمسک به امامت و ولایت تضمین می‌شود.

رئیس ‌جمهور تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران حلقه اتصال راه و آرمان امام حسین(ع) به نهضت جهانی حضرت مهدی(عج) است.

وی تصریح کرد: ایثارگری عظیم امام حسین(ع) و یارانش در کربلا با ظهور فرزند برومندش حضرت مهدی(عج)، برافراشته شدن پرچم «یالثارات الحسین(ع)» و برچیده شدن بساط ظلم در جهان نتیجه خواهد داد.

احمدی‌نژاد یادآور شد: اگر قیام عاشورا نبود، قیام حضرت ولیعصر(عج) نیز متصور نبود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مردم و جوانان ایران اسلامی راه و آرمان‌های امام حسین(ع) را به خوبی دنبال می‌کنند، اظهار داشت: ملت حسینی ایران تا همه ابرقدرت‌ها را از کاخ‌های‌شان به زیر نکشد، آرام نخواهد نشست.

احمدی‌نژاد با اظهار اینکه «مردم ایران هر سال پرشورتر و عمیق‌تر برای امام حسین(ع) عزاداری می‌کنند»، گفت: من خاک پای سینه ‌زنان حضرت سیدالشهداء را با همه دنیای سیاستمداران مخالف خط امام و ولایت عوض نمی‌کنم.

این گزارش می افزاید، رئیس‌جمهور در ادامه این مراسم با حضور در میان عزاداران حسینی به سینه‌زنی و سوگواری برای شهیدان کربلا پرداخت.