محمدرضا علیقلی زاده مدیر نشر باقرالعلوم (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب فوق تاکید کرد: ناشرانی که کتب غیرمذهبی چاپ می کنند نباید متضرر شوند چون این مخاطبان هستند که تصمیم می گیرند چه نوع کتابی مطالعه کنند.

علیقلی زاده افزود: جامعه هم به رمان و کتب متفرقه و هم به کتابهای مذهبی نیازمند است و اگر قرار باشد کتابی به جوانان تحمیل شود قطعا آنان از مطالعه آن امتناع می کنند.

این ناشر با بیان اینکه یارانه یا باید قطع شود و یا عادلانه میان همه توزیع شود ادامه داد: باید به یاد داشته باشیم زمانی هم که دولت کاغذ یارانه ای در اختیار ناشران می گذاشت قیمت کتاب بالا بود اما یقینا با قطع آن، کسانی که به سودای کاغذ ناشر شده بودند حذف می شوند. اگر این یارانه ها به عده خاصی تعلق بگیرد آنها سود می برند و دیگران دچار مشکلات جدی می شوند.

وی که از سال 61 تاکنون به کار نشر اشتغال داشته است، خاطرنشان کرد: تشکیل اتحادیه ناشران مذهبی کار اشتباهی است و به جایی هم نمی رسد چرا که همه ما ناشر هستیم و جدا کردن مذهبی ها از غیر مذهبی ها بی معنی است. علاوه بر این تداخل در کارها زیاد می شود و در واقع دوباره کاری پیش می آید و اتحاد و استحکام ناشران هم از میان می رود.

محمدرضا علیقلی زاده تاکید کرد: قطعا ارشاد از اتحادیه ناشران مذهبی حمایت کرده که موفق به اعلام موجودیت شده اند. شاید هدف موسسین این اتحادیه استفاده از کمکهای دولتی به بهانه چاپ کتب مذهبی باشد. متاسفانه الان تشکلهای دیگری هم در این زمینه در حال شکل گیری است که جز اینکه همه اشتباهات را به گردن یکدیگر بیندازند و اتحاد ناشران از میان برود نتیجه ای ندارند.

وی با اشاره به اینکه ارشاد از نشر باقرالعلوم کتابی نخریده است ادامه داد: دلیل این اتفاق را نمی دانم. شاید کتابهای ما با وجودی که مذهبی و عمدتا چاپ اول بودند، مورد پسند آنها نبوده است.

این ناشر قرآن، مفاتیح و اشعار مذهبی درباره تبلیغات کتب مذهبی نیز گفت: ما تاکنون برای این امر اقدامی نکرده ایم چون هم هزینه های آن بسیار بالاست و هم فروش کتاب سود ناچیزی دارد که اجازه این کارها را به ما نمی دهد. سعی می کنیم از نویسندگان و شعرای مطرح کتاب چاپ کنیم که خودشان در هیئتها برای کتابشان تبلیغ کنند و ما مجبور به پرداخت هزینه تبلیغات نباشیم.