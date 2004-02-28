تئاتر شهر در آستانه استراحت

به گزارش خبرنگار هنري " مهر "، نمايش " زائر " به كارگرداني " حميد امجد " كه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روي صحنه بود، در حالي به كار خود پايان داد كه قرار بود تا پايان اسفند ماه به كار خود ادامه دهد، اما با حضور بازيگران اين نمايش در ديگر نمايش هايي كه در تئاتر شهر اجرامي شوند، اين مسئله منتفي شد و " زائر " با 29 اجرا، فروش 1474عدد بليت و استفاده از 1131 عدد كارت مهمان با تئاتر شهر خداحافظي كرد.

" زائر " به طور متوسط در هر شب 51 عدد بليت فروخت كه با توجه به ظرفيت 120 نفره تالار چهارسو، اين نمايش از 5/42 درصد ظرفيت سالن اجرايي خود استفاده كرد . در صد تماشاگ اعلام شده نشان از استقبال نه چندان شايان تماشاگران از اين نمايش دارد.

لازم به ذكر است به جاي نمايش " زائر "، نمايش " سراب " به كارگرداني " حسين پارسايي " به روي صحنه مي آيد.

از سوي ديگر نمايش " دوستت دارم با صداي آهسته " به كارگرداني " زهرا صبري " پس از 30 اجرا در تالار سايه مجموعه تئاتر شهر به كار خود پايان داد و توانست در مجموع 1204 عدد بليت بفروشد. اين نمايش از 1118 عدد كارت مهمان نيز استفاده كرده است. " دوستت دارم با صداي آهسته " توانست در هر شب به طور متوسط 40 تماشاگر را به پاي گيشه ها بكشاند كه با توجه به ظرفيت 100 نفر تالار سايه، اين نمايش 40 درصد از ظرفيت سالن اجرايي خود را پر كند.

ديگر نمايشي تالار سايه ، نمايش " اطلسي نو بر شندره كهنه شهرزاد قصه ساز " به كارگرداني " شكرخدا گودرزي " بود. اگرچه اين نمايش با تعويض بازيگران خود در سومين شب اجرا بسيار جنجال ساز شد اما يك شكست تجاري و هنري براي كارگردان خود به دنبال داشت. اين شكست به حدي بود كه آمار فروش اين نمايش در 27 شب اجرا از آمار مهمانان آن كمتر بود. " اطلسي نو بر شندره كهنه شهرزاد قصه ساز " فقط توانست 465عدد بليت بفروشد و در مقابل از 749 عدد كارت مهمان استفاده كند. بايد گفت براي ديدن اين نمايش هر شب به طور متوسط فقط 17 نفر بليت تهيه مي كردند كه اين تعداد 17فقط درصد ظرفيت سالن را نيز تشكيل مي دادند.

" زني كه زياد مي دانست " به كار گرداني " علي رضا اوليايي " نمايش جديدي است كه از چهارشنبه گذشته در تالار كوچك مجموعه تئاتر شهر اجراي خود را آغاز كرد. اين نمايش با 4 شب اجرا توانست 52 عدد بليت بفروشد و از 71 عدد بليت مهمان نيز استفاده كند. " زني كه زياد مي دانست "هر روز به جز شنبه ساعت 30/17 در تالار كوچك مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه مي رود.

از سوي ديگر نمايش " چند كاپريس براي ويولن " به كارگرداني " محمود رضا رحيمي " كه به طور دائم به علت هاي متفاوتي چون برگزاري جشنواره تئاتر فجر و ايام عزاداري سالار شهيدان، تعطيل شده نيز طي اين هفته 181 عدد بليت فروخت و آمار فروش خود را مجموعا در 24 اجرا در سالن " خانه خورشيد " مجموعه تئاتر شهر، به 618 عدد بليت برساند. اين نمايش هم چنين از 151 عدد كارت مهمان استفاده كرد. نمايش مذكور هر روز به جز شنبه ها ساعت18 در سالن " خانه خورشيد " مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه مي رود.

مجموعه تئاتر شهر در هفته جاري به مناسبت سالروز بزرگداشت شهادت سالار شهيدان حضرت امام حسين (ع) هيچ نمايشي را بروي صحنه ندارد .