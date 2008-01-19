عملکرد شهرداری تهران در بخش حمل و نقل رضایت بخش است

محمود صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه حمل و نقل اقدامات شهرداری را مثبت و رو به جلو می دانیم و سازمان بازرسی نیز حساسیت بسیاری نسبت به حوزه های مربوط به خدمات مردمی دارد و پیگیر هستیم تا بر اقدامات شهرداری به جد نظارت شود.

معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مقوله حمل و نقل باید به صورت جامع دیده شود افزود : اگر تمامی بخش های سرویس دهنده حمل و نقل به صورت منسجم و یکپارچه به مردم خدمت دهند به طور حتم می توانیم شاهد کاهش چشم گیر معضل ترافیک نیز باشیم.

وی همچنین معتقد است ، افزایش سرعت جابه جائی مردم باعث حل مشکل حمل و نقل ، آلودگی محیط زیست و کاهش بد اخلاقی ها در جامعه می شود.

صفری ، در ارتباط با روند پیگیری پروژه های عمرانی شهرداری گفت : استقرار روز شمارها در کنار پروژه های عمرانی اقدام مثبتی برای بررسی روند کار است و باید گفت شهرداری با این اقدام حتی خود را نیز کنترل می کند.

وی خاطر نشان کرد : با وجود اقدامات و تدابیری که در راستای حل معضل ترافیک اندیشیده شده، اما به یقین حل این معضل هماهنگی بیشتر تمامی دستگاهها را می طبد.

معاون سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اقدامات شهرداری با توجه به جایگاه حساس آن به صورت جدی از سوی بازرسان سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد خاطر نشان کرد : موضوعات کلان شهرداری را بررسی و به صورت مستمر به شورای شهر و وزارت کشور گزارش می کنیم.