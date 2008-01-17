پاسخ به 7 هزار استعلام انتخاباتی/ کمتر از 10 درصد سابقه کیفری دارند

محمدعلی ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: تاکنون پاسخ بیش از هفت هزار استعلام در مورد سوابق کیفری داوطلبان انتخابات مجلس هشتم به وزارت کشور اعلام شده است و اگر وزارت کشور لیست مجددی به دستگاه قضایی اعلام کند، ما آن را بررسی و پس از اخذ استعلام به وزارت کشور اعلام می کنیم.

وی افزود: در طول مدت استعلامات از دستگاه قضایی، لیست هایی از سوی وزارت کشور در قالب لوح های فشرده به ما ارائه می شد که ما نیز پس از بررسی، آن را به وزارت کشور اعلام می کردیم.

سرپرست دادگاه های کیفری و تجدیدنظر استان تهران در پاسخ به این سوال که چه تعداد از داوطلبان انتخابات مجلس هشتم با سوابق کیفری مواجه هستند، گفت: کمتر از 10 درصد این داوطلبان دارای سوابق کیفری هستند. البته داوطلبانی هم هستند که دارای پرونده بودند اما یا تبرئه شده اند و یا برای آنها قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.

ابراهیم خانی در ادامه در مورد تعیین شعبه هایی در دادگاه های کیفری و تجدیدنظر استان تهران برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مجلس هشتم نیز گفت: ما برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دو شعبه را در دادگاه های کیفری و تجدیدنظر درنظر گرفته ایم که کار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را برعهده خواهند داشت.