"خانه و جهان" رابیندرانات تاگور پس از 16 سال به پیشخوان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این رمان که اولین بار در سال 1915 منتشر شد، در سرزمین بنگاله رخ می دهد. داستان از زبان 3 راوی روایت می شود که در برابر یکدیگر قرار می گیرند و با هم بگو مگو می کنند. این کتاب که در آن سنتهای گذشته و آداب تجدد خواهانه با یکدیگر تماس پیدا می کنند هنوز خوانندگان خود را دارد و ساتیا جیت رای کارگردان مشهور هندی هم از آن فیلمی ساخته است.

این کتاب با سال شمار زندگی و آثار رابیندرانات تاگور - شاعر و نویسنده هندی - آغاز می شود و در 12 فصل که همه حالت گزارش نویسی دارند ادامه می یابد.

نویسنده در بخشی از کتاب نوشته است: احساس می کنم که میل دارم بمیرم، با وجود این قلبم هنوز از زندگی می تپد. حتی به نظر نمی آید که مرگ پایان همه چیز باشد. آیا شکایتهای من تا ابد از مرگ ادامه می آید؟ آنچه باید پایان پذیرد در همین زندگی آن را به پایان برسانیم. خدای من همین یک بار مرا ببخش، همین یک بار. از آنچه شما در اختیار من گذارده اید تا از آن ثروتی سازم، نه تنها ثروتی نساخته ام بلکه همه آنها بار سنگینی در زندگی ام شده است. من دیگر نه می توانم مدتها آن را تحمل کنم و نه می توانم آن را زمین بگذارم. ای خالق مطلق چنان کن که صداهای فلوتی که با آن تاکنون مرا مجذوب می کردی بار دیگر بشنوم.

از تاگور آثاری چون "قلب شکسته"، "نغمه های شبانه"، "شاه و ملکه"، "زورق طلایی"، "چیترا"، "کشت زمستانی " و... منتشر شده است.

"شبهای روشن" داستایفسکی، "دنیای خیال " آندره موروا،" تعطیلات پایان هفته"، "آقای رئیس جمهور" و "پاپ سبز" از میگل انخل استوریاس از دیگر ترجمه های زهرا ناتل خانلری هستند.

"خانه و جهان" در 2200 نسخه ،226 صفحه و با قیمت 2200 تومان منتشر شده است.