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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

با ایراد شورای نگهبان؛

طرح اختصاص اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن معلولان به مجلس بازگشت

طرح اختصاص اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن معلولان به مجلس بازگشت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان به دلیل اینکه طرح برداشت اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار برای دولت بار مالی ایجاد می کند ، نسبت به آن ایراد گرفت و مجددا طرح را برای اصلاح به مجلس فرستاد.

ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص طرح تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار، افزود: هفته گذشته نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی اختصاص 3500 میلیارد ریال اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار پشت نوبت بهزیستی را به تصویب رساندند و این طرح برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

وی خاطر نشان کرد: به موجب این طرح قرار بود 500 هزار معلول پشت نوبت سازمان بهزیستی ، تحت پوشش قرار گیرند اما شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراد شورای نگهبان ، تاکید کرد: براساس اصل 75 قانون اساسی نباید طرحی ارائه شود که برای دولت بار مالی ایجاد کند و گویا ایراد شورای نگهبان براساس این اصل صورت گرفته است.

مختاری گفت: این طرح مجددا به مجلس بازگردانده شده است و باید نمایندگان راهکاری برای اصلاح آن ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه بعید است طرح اصلاح شود، افزود: به نظر می رسد بهترین راه این است که اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار و معلولان بهزیستی درلایحه بودجه سال 87 گنجانده شود.

کد مطلب 623052

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