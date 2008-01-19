طرح اختصاص اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن معلولان به مجلس بازگشت

ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص طرح تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار، افزود: هفته گذشته نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی اختصاص 3500 میلیارد ریال اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار پشت نوبت بهزیستی را به تصویب رساندند و این طرح برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

وی خاطر نشان کرد: به موجب این طرح قرار بود 500 هزار معلول پشت نوبت سازمان بهزیستی ، تحت پوشش قرار گیرند اما شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراد شورای نگهبان ، تاکید کرد: براساس اصل 75 قانون اساسی نباید طرحی ارائه شود که برای دولت بار مالی ایجاد کند و گویا ایراد شورای نگهبان براساس این اصل صورت گرفته است.

مختاری گفت: این طرح مجددا به مجلس بازگردانده شده است و باید نمایندگان راهکاری برای اصلاح آن ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه بعید است طرح اصلاح شود، افزود: به نظر می رسد بهترین راه این است که اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار و معلولان بهزیستی درلایحه بودجه سال 87 گنجانده شود.