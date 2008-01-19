سرانه فضای سبز نیشابور در شان این شهر توریستی نیست

شکراله رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در طرح تفصیلی شهر، زمین های زیادی با کاربری فضای سبز دیده شده که در اختیار دیگر سازمان هاست و آنها نیز با رایزنیهای فراوان از طریق مقامات ذی ربط ، کاربری فضای سبز را به مسکونی یا اداری تبدیل می کنند که همین عامل باعث شده تا در روند ایجاد فضای سبز با مشکلاتی مواجه شویم.

رئیس کمیسیون امور اداری و مالی شورای اسلامی نیشابور تصریح کرد: موضوع دیگر این است که برخی ادارات از تحویل زمین با کاربری فضای سبز به شورای اسلامی شهر و شهرداری خودداری می کنند که در این زمینه باید شهرداری نهایت پیگیری را داشته باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر، زمین مجاور ساختمان فرمانداری و زمین روبروی دادگستری به عنوان کاربری فضای سبز تعریف شده است اما متاسفانه شاهد آن هستیم که ساخت و ساز در آن انجام می شود و این حق مردم است که فضای سبزداشته باشند که چنین نیست.

وی تأکید کرد: شهرداری نیشابور با توجه به تأسیس سازمان پارک ها و فضای سبز باید پیگیری جدی در خصوص افزایش سرانه فضا ی سبز و ایجاد بوستان ها در مناطق مختلف شهر داشته است.

رستمی گفت: علاوه بر فضای مفرح و سبز در بوستان ها باید امکاناتی از قبیل کتابخانه، وسایل ورزشی و بازی برای کودکان فراهم شود تا شهروندان در یک امنیت خاطر در بوستان ها حضور یافته و از امکانات بهره برداری کنند.