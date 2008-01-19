پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که چرا اسامی لیست جبهه متحد اصولگرایان علی رغم اینکه اعلام شده بود تا 15 دی ماه قطعی می شود، اعلام نشد، گفت: با توجه به اینکه افراد جدیدی از اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند، این امر باعث تأخیر در اعلام لیست جبهه متحد شده است.

در تهیه لیست دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم

وی با اینکه اصراری به اعلام لیست قطعی جبهه متحد اصولگرایان وجود ندارد، گفت: دوستان ما در جبهه متحد نهایت تلاش خود را می کنند تا دقت فدای سرعت نشود و لیست با منطق بالا و قابل قبولی که دارای مقبولیت اجتماعی، کارآمدی و توانمندی برای انجام وظیفه در مجلس هشتم نیز باشد، نهایی شود.

این نماینده مجلس هفتم در ادامه تعدادی از اسامی مندرج در لیست جبهه متحد اصولگرایان که از سوی یکی از روزنامه ها اعلام شده بود را تأیید کرد و گفت: با توجه به تصمیم اتخاذ شده در جبهه متحد مبنی بر اینکه تا نهایی نشدن لیست، کاندیداهای جبهه اعلام نشود، نمی توانم بگویم این لیست درست است یا نادرست.

گفتنی است، یکی از روزنامه های اصولگرای صبح در شماره 22 دی ماه خود از علی لاریجانی، حداد عادل، محمدرضا باهنر، شهاب الدین صدر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین فدایی، روح الله حسینیان، علیرضا زاکانی، علی مطهری، زهرا اللهیان و علی اصغر زارعی به عنوان 11 کاندیدای قطعی جبهه متحد اصولگرایان در تهران نام برده بود.

سرلیست پس از قطعی شدن نامزدها

سروری درباره سرلیست جبهه متحد اصولگرایان نیز گفت: تا زمانی که لیست جبهه متحد به صورت کامل قطعی نشود، بحثی در مورد سرلیست نخواهیم داشت. اسامی که در برخی سایت ها و روزنامه ها مطرح می شود، نیز بیشتر گمانه زنی و نظرات شخصی است.

عضو اجرایی جبهه متحد اصولگرایان درباره ارائه لیست مشترک جبهه با ائتلاف بزرگ اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم نیز گفت: ما مذاکراتی را با این عزیزان داشته ایم و همچنان نیز این مذاکرات ادامه دارد.

تلاش برای وحدت آفرینی

وی تصریح کرد: تلاش دوستان ما در جبهه متحد اصولگرایان این است که تا جایی که امکان دارد زمینه را برای اقدام وحدت آفرین در انتخابات مجلس هشتم فراهم آورند و هیچ فرد یا جریانی خارج از جبهه متحد اصولگرایان نماند.

این فعال سیاسی اصولگرا در عین حال تأکید کرد: ما در جبهه متحد ضمن احترام به این عزیزان، اعلام کرده ایم که در چارچوب های تعیین شده خود حرکت خواهیم کرد تا بتوانیم همه نیروهای انقلاب را جذب و با یک نگاه و برنامه و با ارائه یک لیست واحد در انتخابات مجلس هشتم حضور پیدا کنیم.