آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلیس راه ناجا بدینوسیله به آگاهی هموطنان می رساند: محور زاهدان - بم و زاهدان - سفیدابه به نهبندان دراستان سیستان و بلوچستان از ساعت 20 چهارشنبه به علت یخ زدگی سطح جاده برای تردد ( کلیه وسایل نقلیه ) تا اطلاع ثانوی مسدود گردیده است.

محور میناب- جاسک در استان هرمزگان که به علت طغیان رودخانه مسدود شده بود، در ساعت 22 شب گذشته با تلاش عوامل سازمان راهداری و مامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

محورهای زاهدان - بم و زاهدان- سفیدابه به نهبندان در استان سیستان و بلوچستان که به علت یخ زدگی سطح جاده مسدود شده بود، در ساعت 20/5 صبح امروز با تلاش عوامل سازمان راهداری ومامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند ، تقاضا میشود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی مامورین پلیس راه توجه نمایند.

ضمنا پلیس را ه با شماره تلفن 88255555 ( 10 خط) بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطوان می باشد.