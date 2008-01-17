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۲۷ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۴۹

آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور اعلام شد

آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور اعلام شد

پلیس راه ناجا با صدور اطلاعیه ای آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلیس راه ناجا بدینوسیله به آگاهی هموطنان می رساند: محور زاهدان - بم و زاهدان - سفیدابه به نهبندان دراستان سیستان و بلوچستان از ساعت 20 چهارشنبه به علت یخ زدگی سطح جاده برای تردد ( کلیه وسایل نقلیه ) تا اطلاع ثانوی مسدود گردیده است.

محور میناب- جاسک در استان هرمزگان که به علت طغیان رودخانه مسدود شده بود، در ساعت 22 شب گذشته با تلاش عوامل سازمان راهداری و مامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

محورهای زاهدان - بم و زاهدان- سفیدابه به نهبندان در استان سیستان و بلوچستان که به علت یخ زدگی سطح جاده مسدود شده بود، در ساعت 20/5 صبح امروز با تلاش عوامل سازمان راهداری ومامورین پلیس راه بازگشایی گردید.

لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند ، تقاضا میشود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی مامورین پلیس راه توجه نمایند.

ضمنا پلیس را ه با شماره تلفن 88255555 ( 10 خط) بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطوان می باشد.

کد مطلب 623069

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