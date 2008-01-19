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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

انجمن روزنامه‌نگاران ارتدکس روسیه بر اخلاق تلویزیون کشور نظارت می‌کند

انجمن روزنامه نگاران ارتدکس مسیحی روسیه در نظر دارد شورای عمومی اخلاق را در شبکه‌های تلویزیونی فدرال روسیه تأسیس کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، الکساندر شیپکوف رئیس انجمن روزناه نگاران ارتدکس و مشاور رئیس شورای فدراسیون طی یک نشست خبری در مسکو گفت: این شورا درگیر مسائل سانسور نمی‌شود، به‌ویژه در ابتکای فعالیت خود، شورای اخلاقی به جای سانسور دیدگاهها را به بخش اجرایی شبکه‌ها ارائه می‌کند.

براساس اظهارات وی این شورا از حضور کارشناسان بدون توجه به جنس، سن، ملیت و دین استقبال می کند. تاکنون اعلام نشده است که تاریخ تأسیس این شورا چه زمانی خواهد بود اما رئیس انجمن روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد پس از ثبت آن جلسه‌‌ ای برای بحث درباره قالب کاری شورا و ترغیب سازمانهای دولتی و سکولار برای حضور در آن برگزار شود.

رئیس انجمن روزنامه نگاران ارتدکس مسیحی روسیه تأکید کرد: جامعه کنترل خود را بر شبکه‌های تلویزیونی از دست داده است، از این رو هنجارهای اخلاق عمومی در آن نقض می‌شود که این امر تأثیر مستقیمی بر رفتار کودکان دارد.

کد مطلب 623090

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