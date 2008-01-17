به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این سانحه که شب گذشته در شش کیلومتری پاسگاه گهره در محور بندرعباس - سیرجان رخ داد یک دستگاه کامیون بونکردار به یک دستگاه خودرو پژو 405 به سرنشینی یک ایرانی و 12 تبعه افغانی برخورد و راننده پژو به همراه پنج تن از تبعه های افغانی در دم جان باختند.

مجروحان به کمک اورژانس و عوامل پلیس راه مستقر در محور به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شدند.

محور بندرعباس - سیرجان از خطرناک ترین محورهای ترانزیتی کشور است که کار دوبانده سازی این محور دو سال است که آغاز شده و پیشرفت قابل قبولی داشته است.