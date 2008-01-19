داروهای ضد کلسترول برای دیابتی ها مفید است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی.بی.سی انجام بیش از 10 آزمایش نشان می دهد که داروهای کاهش دهنده کلسترول که به استاتین ها معروفند برای دیابتی ها مفید می باشد. زیرا این گروه از بیماران حتی آنهایی که سطح کلسترول خونشان پایین است به دلیل دیابت در معرض حملات قلبی و مغزی هستند و استاتین ها این احتمال را کاهش می دهند.

با توجه به اینکه دیابت از شایع ترین اختلالات و بیماریهای مزمن در جهان است که مستعد کننده افراد برای ابتلا به سایر بیماریها نیز می باشد، بسیار مورد توجه بوده و بر طبق این بررسی ها میلیونها نفر در سراسر جهان می توانند از این گونه داروها بهره مند شوند.

محققان اعلام کرده اند که کاهش کلسترول با استفاده از استاتین ها در صورتی که منظم و زیر نظر پزشک باشد می تواند میزان حملات قلبی و مغزی را در مبتلایان به دیابت تا 30 درصد کاهش دهد که این رقم قابل ملاحظه ای است.

لازم به ذکر است که با وجود منفعت زیاد داروهای ضد کلسترول اما بهتر است افراد در سنین و وضعیت های گوناگون در صورت ابتلا به دیابت زیر نظر پزشک اقدام به مصرف صحیح این گونه داروها نمایند.