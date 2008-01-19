  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

داروهای ضد کلسترول برای دیابتی ها مفید است

داروهای ضد کلسترول برای دیابتی ها مفید است

بررسی ها نشان داده از آنجایی که بیماران دیابتی در معرض خطرات سکته قلبی و مغزی قرار دارند بهتر است از داروهای کاهش دهنده کلسترول استفاده نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی.بی.سی انجام بیش از 10 آزمایش نشان می دهد که داروهای کاهش دهنده کلسترول که به استاتین ها معروفند برای دیابتی ها مفید می باشد. زیرا این گروه از بیماران حتی آنهایی که سطح کلسترول خونشان پایین است به دلیل دیابت در معرض حملات قلبی و مغزی هستند و استاتین ها این احتمال را کاهش می دهند.

با توجه به اینکه دیابت از شایع ترین اختلالات و بیماریهای مزمن در جهان است که مستعد کننده افراد برای ابتلا به سایر بیماریها نیز می باشد، بسیار مورد توجه بوده و بر طبق این بررسی ها میلیونها نفر در سراسر جهان می توانند از این گونه داروها بهره مند شوند.

محققان اعلام کرده اند که کاهش کلسترول با استفاده از استاتین ها در صورتی که منظم و زیر نظر پزشک باشد می تواند میزان حملات قلبی و مغزی را در مبتلایان به دیابت  تا 30 درصد کاهش دهد که این رقم قابل ملاحظه ای است.

لازم به ذکر است که با وجود منفعت زیاد داروهای ضد کلسترول اما بهتر است افراد در سنین و وضعیت های گوناگون در صورت ابتلا به دیابت زیر نظر پزشک اقدام به مصرف صحیح این گونه داروها نمایند.

کد مطلب 623101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها