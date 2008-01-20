اعلام آمادگی برای پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار شهری

سید مجید موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مذاکراتی برای تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار شهری با دکتر زهره طبیب زاده نوری مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده صورت گرفته است.

مدیر عامل صندق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، همچنین در ارتباط با تعداد دقیق خانوارهای روستایی که تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند، گفت: تعداد کل خانوارهای روستایی 5 میلیون و 67 هزار و 805 خانوار است اما باید گفت تعداد بالایی از این افراد تحت پوشش صندوق های مختلف بیمه ای هستند.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد 953 هزار نفر از جمعیت روستایی تحت پوشش کمیته امداد ، بیش از 966 هزار خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی و درصدی دیگر از قشر روستایی تحت پوشش صندوق دولت و سایر صندق ها هستند بنابراین با کسر این تعداد در حدود 3 میلیون خانوار باید تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند.

موسویان در ارتباط با برخی مسئولان و کارشناسان که بر پوشش 5/5 میلیون خانوار روستایی تاکید می کنند، گفت: آنان که چنین اطلاعات غلطی را ارائه می دهند فقط برای تفریح به روستا رفته اند و شناختی نسبت به روستا و وضعیت جمعیتی آن ندارند.