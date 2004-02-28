باشگاه پرسپوليس از خداداد عزيزي شكايت مي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از پايان بازي پرسپوليس و پاس كه با شكست سرخپوشان همراه بود، خداداد عزيزي با وينكوبگوويچ سرمربي پرسپوليس درگيري لفظي پيدا كرد. اين پايان ماجرا نبود واين بازيكن درمصاحبه هاي پس ازبازي عليه پرسپوليس موضع گيري كرد.

مجيد فرخزادي مديرروابط عمومي باشگاه پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت: باشگاه پرسپوليس حق مسلم خود مي داند كه ازخداداد عزيزي بخاطر توهين به مجموعه اين باشگاه شكايت كند.

فرخزادي ادامه داد: طبق قوانين سازمان ليگ برترهيچ بازيكني حق ندارد عليه تيم وبازيكن حريف اظهارنظر كند، اما خداداد عزيزي با بكار بردن جملاتي ناشايست به كليه بازيكنان ومربيان ومسوولان باشگاه توهين كرده است. ضمن اينكه اودر پايان بازي با بكار بردن جملات ركيك به سرمربي تيم ما توهين كرد. اما درمصاحبه هايش عنوان كرد كه بگوويچ به اوفحاشي كرده است. درحاليكه اصلا چنين ادعايي صحت ندارد وهمه آنهايي كه دركنارزمين بودند ديدند كه خداداد به بگوويچ توهين وفحاشي كرد.

مديرروابط عمومي باشگاه پرسپوليس درادامه با تاكيد براين نكته كه قطعا ازبازيكن تيم فوتبال پاس شكايت خواهند كرد، تصريح كرد: خداداد عزيزي درمصاحبه هايش عنوان كرده تمام بدنش بخاطرضربات بازيكنان پرسپوليس زخم شده است كه بايد اين ادعا را ثابت كند. همچنين ايشان گفته اند بازيكنان پرسپوليس« لگد » مي زنند كه اين خود توهيني بزرگ است وبه همين خاطرما ازاين بازيكن به حراست، سازمان ليگ برتر، كميته انضباطي وفدراسيون فوتبال شكايت خواهيم كرد.

مجيد فرخزادي درپايان تصريح كرد: درهمه اكثرازبازيكنان پرسپوليس تست دوپينگ گرفته مي شد، امااي كاش اين بارازبازيكنان پاس وخصوصا خداداد عزيزي هم تست دوپينگ گرفته مي شد تا هميشه بازيكنان پرسپوليس مورد اتهام نباشند.