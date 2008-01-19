برگزاری نشست ویژه کارگروه تحول در صنعت بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی طرح تحول در صنعت بیمه، این نشست با حضور سید حمید پور محمدی معاون وزارت اقتصاد، منصور خاکی مدیر کل دفتر بانکی و بیمه، سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران، امین مدیر عامل بیمه البرز، علیپور مدیر عامل بیمه آسیا، اویار حسین مدیر عامل بیمه دانا و ضمیری مدیر عامل سابق بیمه آسیا برگزار شد.

در این نشست، گزارش‌های جامع محورهای تحول مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد گزارش‌های تا یک هفته بعد توسط کلیه بیمه ها نقد و بررسی شود.

پور محمدی با اعلام اینکه این گزارش‌های ماحصل بیش از 30 جلسه کارشناسی است ضمن قدردانی از مجموعه عهده دار گزارش‌های کار گروه ها گفت: برای اولین بار، کار یک بخش تمام و کمال به کارشناسان همان بخش سپرده شد و این امر در بررسی امور تخصصی یک حوزه مثل بیمه بی سابقه است.

معاون وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر سیاست های ابلاغی اصل 44، از مدیران عامل بیمه تعامل جدیدی را در این زمینه خواستار شد و از آنان خواست به جز خدمات در حال ارائه در خدمات جدید بیمه ای را طراحی و معرفی نمایند و همچنین تصریح کرد: ریسک های زیادی در کشور وجود دارد هزینه آن پرداخت تحمیل گردیده است و شرکت های بیمه می توانند سرویس های جدید را برای این ریسک ها طراحی نموده و پوشش بیمه آن را ایجاد نمایند.

پور محمدی با تاکید بر حوزه بیمه محصولات کشاورزی و ظرفیت اتکایی، تشکیل یک گروه علمی جهت طراحی بیمه های جدید را یاد آور شد.

در ادامه جلسه راهکارهای کمک به زندانیان فاقد پوشش دیه، پیگیری و نتیجه گیری لازم از گزارش‌های کار گروه های طرح تحول، گسترش مجموعه های اطلاع رسانی و اطلاعاتی بیمه و تفکیک خدمات بیمه و معرفی آن بر اساس نیازسنجی گروه های اجتماعی اعم از صنعتی، خانواده و ... و چگونگی سایر اجرایی کردن گزارش‌های تحول دولت و مجلس و سایر مبادی ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.