فیلمبردار ایرانی نامزد دریافت جوایز فیلم آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد دو فیلم "هوس، احتیاط" آنگ لی و "جنگ‌سالاران" پیتر چان با نامزدی در شش رشته از جمله بهترین فیلم بیشترین بخت را برای موفقیت در جوایز امسال دارند.

به دنبال این دو فیلم "خورشید نیز طلوع می‌کند" ساخته جیانگ ون محصول مشترک چین و هنگ کنگ در پنج رشته و دو فیلم "آفتاب مخفی" به کارگردانی لی چانگ ـ دونگ از کره جنوبی و "کار من نبود" ساخته ماسایوکی سو که نماینده ژاپن در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اسکار هشتادم بود، هر یک در چهار رشته نامزد دریافت جایزه هستند.





صحنه‌ای از فیلم از "بودا از شرم فرو ریخت"

این پنج فیلم به همراه "بودا از شرم فروریخت" مخملباف به نمایندگی از ایران در بخش بهترین فیلم رقابت می‌کنند. شگفتی بزرگ فهرست نامزدهای امسال غیبت فیلم "اجتماع" ساخته فنگ زیائوگنگ کارگردان کره‌ای است که رقیب فیلم "جنگ‌سالاران" در گیشه‌های فروش در چین و فیلم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره فیلم پوسان بود.

فیلم‌های "برج توکیو: مامان و من، و بعضی وقت‌ها بابا"، "همیشه: غروب در خیابان سوم دو" هر یک در سه رشته و فیلم هندی و پرفروش Om Shanti Om نیز در دو بخش برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند. برندگان دومین دوره جوایز فیلم آسیا روز 17 مارس (27 اسفند) همزمان با برگزاری سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم هنگ کنگ، مشخص می‌شوند

AFI در 12 بخش به برندگان جایزه می‌دهد. 18 عضو هیئت داوران این فیلم‌ها را از میان صدها فیلم واجد شرایط تولید شده در سراسر آسیا در سال 2007 انتخاب کرده است. سال پیش مانی حقیقی برای نوشتن فیلمنامه "کارگران مشغول کارند" جایزه فیلمنامه‌نویس برتر نخستین دوره جوایز فیلم آسیا را برای سینمای ایران به ارمغان آورد.

بهمنش آبان گذشته نیز برای فیلم "آن سه" جایزه بهترین فیلمبرداری را از جوایز اسکرین آسیا پاسفیک دریافت کرد. فهرست کامل نامزدهای 12 بخش دومین جوایز فیلم آسیا به شرح زیر است:

* بهترین فیلم: "بودا از شرم فروریخت"، حنا مخملباف از ایران / "کار من نبود"، سو ماسایوکی از ژاپن / "هوس، احتیاط"، آنگ لی از تایوان، چین و آمریکا / "آفتاب مخفی"، لی چانگ ـ دونگ از کره جنوبی / "خورشید نیز طلوع می‌کند"، جیانگ ون از چین و هنگ کنگ / "جنگ‌سالاران"، پیتر چان از چین و هنگ کنگ

* بهترین کارگردان: پیتر چان، "جنگ‌سالاران" / جیانگ ون، "خورشید نیز طلوع می‌کند" / آنگ لی، "هوس، احتیاط" / لی چانگ ـ دونگ، "آفتاب مخفی" / سو ماسایوکی، "کار من نبود" / ژانگ لو، "رویای صحرا"

* بهترین بازیگر مرد: جک کو، God Man Dog / کاسی ریو، "کار من نبود" / تونی لیونگ، "هوس، احتیاط" / جت لی، "جنگ‌سالاران" / جو اداجیری، "برج توکیو: مامان و من، و بعضی وقت‌ها بابا" / سونگ کانگ ـ هو، "آفتاب مخفی"

* بهترین بازیگر زن: جون چن، "داستان‌های ترانه خانه" / جون دو ـ یون، "آفتاب مخفی" / کیکی کرین، "برج توکیو: مامان و من، و بعضی وقت‌ها بابا" / کیم یونجین، "هفت روز" / دیپا پادوکانه، Om Shanti Om / تانگ وی، "هوس، احتیاط"

* بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: چان هو ـ جین، "اسکلت ها در گنجه" / کوبایاشی کارو، توکیو: مامان و من، و بعضی وقت‌ها بابا" / ماریو مورر، "عشق سیام" / سان هونگلی، "مغول" / سوتسومی شینچی، "همیشه: غروب در خیابان سوم دو"

* بهترین بازیگر زن نقش مکمل: جون چن، "خورشید نیز طلوع می کند" / کونگ هیو ـ جین، "خوشبختی" / کیم های ـ سو، "اسکلت ها در گنجه" / آپینا ساکوجارونسوک، "حقه" / یاکوشیمارو هیروکو، "همیشه: غروب در خیابان سوم دو"

* بهترین فیلمنامه‌نویس: او کین یی و وای کا ـ فای، "کارآگاه دیوانه" / ایم سانگ ـ سو، "باغ پیر" / پنگ تائو، "شب‌پره کوچک" / جیمز شاموس و وانگ هوی ـ لینگ، "هوس، احتیاط" / سو ماسایوکی، "کار من نبود"

* بهترین فیلمبردار: هومن بهمنش، "آن سه" / چانکیت چامنی‌ویکاپونگ، "حقه" / لیائو پن ـ جانگ، "کمکم کن اروس" / شانکر رمان، "یخ زده" / آرتور وونگ، "جنگ‌سالاران"

* بهترین طراحی صحنه: چائو جیوپینگ و ژانگ جیان کان، "خورشید نیز طلوع می‌کند" / کیم یو ـ جومگ و لی مین ـ بوک، "کتیبه روی گور" / ایواکی نامیکو، Sakuran / پیسوت پاریواتاناکیت و تهاناکورن پونگسووان، Opaptika / سای مینگ ـ لیانگ، "کمکم کن اروس"

* بهترین آهنگساز: گروه اوگست، فلوره، ویت‌ویسیت هیرون‌وونگکول، پاساکورن ویرونساپ، عشق سیام" / ویشال دادلانی، شکار راویجیانی و پیارلال رامپراساد شرما، Om Shanti Om / الکساندر دسپلات، "هوس، احتیاط" / زیائو هی، "نعره‌های وسط عصر" / شینا رینگو، Sakuran

* بهترین تدوین: چارلیببس گوتیا، "تیرکمان" / هیراساوا شوگو، Maiko Haaaan!!! / لی اون ـ سو، "باغ پیر / وندرس لی، "جنگ‌سالاران" / دیوید ریچاردسن، "چشم در آسمان"

* بهترین جلوه‌های ویژه: هیونگ رائه شیم، "جنگ‌های اژدهایی" / تامس دووال، "خورشید نیز طلوع می‌کند" / نگ یون فای، "جنگ‌سالاران" / سشیتا هیرویوکی، Dainipponjin / یامازاکی تاکشی، "همیشه: غروب در خیابان سوم دو"