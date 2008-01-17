برنامه های ویژه ترافیکی در تاسوعا و عاشورا در مشهد پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار علی مولوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: طبق سنوات گذشته برنامه های ویژه امنیتی و ترافیکی برای برقراری نظم و امنیت در تاسوعا و عاشورا در مشهد صورت گرفته است.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به برودت هوا ماموران انتظامی آمادگی کامل برای انجام وظیفه در این روزها را دارند.

وی افزود: آموزش های لازم به روسا و متولیان هیئت های مذهبی در جهت هدایت هیئتها داده شده است.

مولوی افزود: با توجه به جلسات توجیهی در خصوص مظاهر خرافه با متولیان هیئتهای مذهبی در صورت مشاهده با آنان برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچینین در نشست‌های مشترک نیروی انتظامی، هیئت‌های مذهبی و سیستم‌های امنیتی، برنامه‌های مورد نیاز پیش بینی شده است.

مولوی اظهار داشت: دستگاه قضایی با تامین نیروهای فنی، امکانات ترابری پاسخگوی امنیت این دو روز خواهد بود.

