دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دریافت مشخصات از داطلبان کنکورهای سراسری ادامه دارد، افزود: پس از کنکور سراسری، هم اکنون برخی از مراکز پست از داوطلبان دوره های ترمی کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی فرم مشخصات دریافت می کنند که این موضوع خلاف تعهدنامه ای است که پست با سازمان سنجش منعقد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان سنجش برای ثبت نام در هر آزمونی تنها فرم مشخصات اینترنتی را از داوطلبان می خواهد، اظهار داشت: اگرچه شرکت پست اعلام کرده است که عدم دریافت مشخصات از داوطلبان به صورت بخشنامه ای به مراکز پستی ابلاغ شده است اما همچنان خلاف مقررات عمل می شود.

برخی مراکز پستی در همکاری با موسسات کنکور و آموزشی غیرمجاز اسامی داوطلبان و مشخصات آنها را برای تبلیغات جمع آوری می کنند که سازمان سنجش بارها این عمل را خلاف قانون دانسته است. در این راستا سازمان سنجش با شرکت پست تفاهم نامه ای را منعقد کرده است که بر اساس آن مراکز پستی از داوطلبان مشخصاتی دریافت نکنند که علیرغم ارائه این بخشنامه به مراکز پستی همچنان این تخلف در برخی مراکز ادامه دارد.