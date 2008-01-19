آغاز به کار کمیسیون تلفیق از 7 بهمن/ بودجه 23 بهمن در صحن علنی

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به لایحه بودجه موسوم به کمیسیون تلفیق از 7 بهمن ماه به طور رسمی کار بررسی بودجه را آغاز می کند و این بررسی تا 20 بهمن ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در روزهای 21 و 22 بهمن کار چاپ و توزیع لایحه مصوب کمیسیون تلفیق و پیشنهادات نمایندگان انجام و دراختیار همه نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.

حاجی بابایی ادامه داد: مجلس از تاریخ 23 بهمن ماه و در سه نوبت کاری بررسی لایحه بودجه 87 را آغاز خواهد کرد. از آنجا که در لایحه بودجه تبصره نداریم کار مجلس نسبت به گذشته کاهش پیدا خواهد کرد، مگر اینکه در کمیسیون تلفیق تغییر و تحول خاصی در لایحه به وجود آید.

این عضو هیئت رئیسه مجلس که خود در کمیسیون تلفیق بودجه نیز عضویت دارد، پیش بینی کرد کار تصویب لایحه بودجه 87 اوایل اسفند در مجلس به پایان می رسد و در همان زمان برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و ایرادات احتمالی نیز بلافاصله اصلاح و ان شاءالله در هفته اول اسفند نیز این قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.

حاجی بابایی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه به هنگام تعطیلی یک هفته ای مجلس نیز به کار خود ادامه می دهد، اظهار داشت: تعطیلات یک هفته ای مجلس پیش از رسیدگی به لایحه بودجه از 9 لغایت 17 بهمن ماه است که کمیسیون تلفیق در این ایام کار بررسی لایحه بودجه را پیگیری خواهد کرد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین اعلام کرد: به دلیل شروع فعالیت های انتخاباتی نمایندگان، پس از تصویب لایحه بودجه 87 ، تعطیلات مجلس آغاز و تا بعد از انتخابات ادامه خواهد یافت.