مقامات آمريكايي پيشرفت دور دوم مذاكرات شش جانبه را مثبت عنوان كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، با پايان يافتن دور دوم مذاكرات شش جانبه، مقامات آمريكايي امروز اين دور از مذاكرات را موفقيت آميز عنوان و اعلام كردند در حاشيه اين مذاكرات چهار روزه هيئتهاي آمريكايي و كره شمالي دو بار به طوراختصاصي با يكديگر گفتگو كردند.

" لي سو هيوك" رئيس هيئت كره جنوبي شركت كننده در دور دوم مذاكرات شش جانبه امروز اعلام كرد: " در روز پاياني مذاكرات طرفهاي شركت كننده در اين گفتگوها در مورد برگزاري دور سوم مذاكرات شش جانبه در سه ماه دوم سال ميلادي تا پايان ماه ژوئن به توافق رسيدند."

هيوك در ادامه تصريح كرد در اين دور از مذاكرات تمام طرفها بر ضرورت خلع سلاح اتمي كره شمالي به توافق رسيدند و اين مسئله را به عنوان بحث اصلي دور سوم مذاكرات شش جانبه عنوان كردند.