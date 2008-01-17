به گزارش مهر به نقل از رویترز، حسین کاظم پور اردبیلی گفت: ایران به عنوان چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان باید از نفت به عنوان سلاحی در مقابل تحریمهای غرب استفاده کند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه بر سر استفاده ابزاری از نفت در مقابل تحریم اختلاف نظر وجود دارد ولی ما نباید خود را از سلاحهایی که در درست داریم، محروم کنیم.

کاظم پور اردبیلی در عین حال تاکید کرد: اعمال تحریم انرژی ایران بیشتر به ضرر کشورهای مصرف کنندگان نفت در جهان خواهد بود تا ایران.

این در حالی است که کشورهای غربی برای اعمال سومین دور از تحریمها بر علیه ایران در برلین گردهم خواهند آمد.

در همین حال کاظم پور اردبیلی گفت: بعید است دور سوم تحریمها بر علیه ایران تصویب شود.