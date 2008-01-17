ارتقای معرفت دینی اعضای جمعیت هلال احمر در ترویج فرهنگ حسینی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر حسین بدخشان ظهر امروز در جمع عزاداران حسینی جمعیت هلال احمر در امامزاده آمنه خاتون شهر اراک افزود: اعضای جمعیت هلال احمر استان با تاسی از سید و سالار شهیدان با از خود گذشتگی و ایثار از همه توان خود برای امداد رسانی به افراد آسیب دیده استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: وقایع کربلا به همه مسلمانان درس شجاعت، ایثار، فداکاری و از خود گذشتگی می‌دهد که جمعیت هلال احمر با تأسی از این فرهنگ تلاش می‌کند، این روحیه را در بین اعضای خود ترویج دهد.

بدخشان هدف از برگزاری این مراسم را زنده نگاه داشتن حماسه کربلا، شهادت و ایثار امام حسین و گسترش، نشر معارف حسینی و ترویج وقایع کربلا عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان مرکزی نیز گفت: عاشورا درس زندگی و یکی از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که بعد از گذشت چندین قرن هر سال بر عظمتش افزوده می ‌شود.

حجت الاسلام صدرالدین معین السادات افزود: واقعه کربلا هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد زیرا با مطالعه دقیق آن زوایای جدیدی از این رویداد عظیم بر همگان آشکار می شود که این ویژگی سبب زنده ماندن این رویداد در بین مردم خصوصا شیعیان شده است.

در این مراسم 150 تن از پرسنل و داوطلبان جمعیت هلال احمر در این مراسم حضور یافتند و با مداحی و سینه زنی درسوگ امام حسین و72 تن از یاران با وفایش به عزاداری پرداختند.