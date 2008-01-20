سازمان محیط زیست تنها مرجع قانونی اعلام علت مرگ دلفینها است

دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وقتی مرگ دلفین ها دوبار در طول یک مدت کوتاه در منطقه ای اتفاق می افتد مطمئناً علت خاصی دارد و تحقیقات وسیعی را نیز می طلبد.

وی افزود: به راحتی می شود در نگاه اول علل مختلفی را برای توجیه مسئله عنوان کرد اما سازمان حفاظت محیط زیست یک مرجع علمی است و قبل از آنکه به دنبال مقصر باشد تلاش خود را در جهت پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی گذاشته است.

نبوی در پاسخ به این سوال که آیا مرگ دلفین های گروه دوم نیز همانند گروه اول می تواند به دلیل صید و صیادی باشد، گفت: در تمام دنیا این اصل پذیرفته شده که موثرترین عامل در مرگ دلفین ها تور یا ابزار صیادی است. بزرگترین خطر برای دلفین ها صید می باشد.

وی تصریح کرد: آنچه از تحقیقات اولیه بدست آمده بود نشان از آن دارد که مرگ گروه دوم دلفین ها نمی تواند ارتباط چندانی با گروه اول داشته باشد.

معاون زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست در ادامه گفت: به دنبال متهم کردن ارگان یا سازمانی نیستیم اما در صورتی که علت اعلام شد ما به آن ارگان اعلام می کنیم تا در پیشگیری از اینگونه اتفاقات دقت لازم را بکار برد.

وی در خصوص احتمال اختلال در راداری این دلفین ها گفت: در هیچ جای دنیا اثر امواج بر روی دلفین ها را کسی تایید نکرده است و مرگ دلفین ها بدین طریق در هیچ جا اتفاق نیفتاده و سندی در این زمینه ارایه نشده است.

نبوی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدا به دنبال یافتن دلیل علمی این مسئله بوده است و دعوت از کارشناسان برجسته IUCN نیز به همین دلیل بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دیدگاههای کارشناسان IUCN را به عنوان یک دلیل قطعی می پذیرید، گفت: ما دیدگاه این کارشناسان را نیز بررسی می کنیم و آنها نیز موظف به ارایه مستندات خود هستند.

دکتر نبوی تاکید کرد: خیلی ها نمی خواهند بپذیرند که مرجع قانونی برای اعلام مسایل زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست است و قطعیت مرگ دلفین ها فقط به وسیله آنها باید اعلام شود نه یک کارشناس یا محقق.