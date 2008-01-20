34 میلیون متر مکعب آب در سد استقلال میناب ذخیره شده است

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: 34 میلیون مترمکعب ذخیره فعلی توانسته است وضعیت سد استقلال را از حالت بحرانی خارج کند اما شهروندان با توجه به محدود بودن منابع آبی منطقه در مصرف آب همچنان صرفه جویی کنند.

وی افزود: ظرفیت سد استقلال میناب به عنوان تنها تامین کننده آب شرب مناطق روستایی و شهری شهرستانهای بندرعباس و میناب بالغ بر 240 میلیون مترمکعب است که بارشهای فعلی تنها 20 درصد ظرفیت سد را اشغال کرده که این سد توانایی ذخیره سیلابهای آتی را در خود داراست.

خادمی خاطرنشان کرد: با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال دو سد شمیل و نیام جهت آبرسانی به بندرعباس در حال احداث هستند که با بهره برداری از آنها مشکل آب مورد نیاز شهر بندرعباس و شهرکها و روستاهای تابعه این شهرستان به طورکامل برطرف می شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری هرمزگان یادآور شد: وضعیت آبگیری سدها و بندهای کوچک خاکی منطقه میناب نیز مطلوب است و حجم قابل توجهی بالغ بر 30 میلیون مترمکعب در پشت آنها ذخیره شده که نوید دهنده سالی پرآب و برکت برای این مناطق خواهد بود.

سد استقلال به عنوان تنها سد تامین کننده آب شرب مردم بندرعباس و میناب از ابتدای سال جاری وارد وضعیت بحرانی و اضطراری شد و این وضعیت تاثیر ویژه ای بر افت کیفیت آب مصرفی مردم بندرعباس داشت.