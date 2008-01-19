غفاری از امکانات باشگاه های کویتی بازدید می کند

به گزارش خبرنگارمهر، حسن غفاری به همراه خوآن میگل فیلیپینی به عنوان نمایندگان AFC عصر روز سه شنبه دوم بهمن ماه ( بیست ودوم ژانویه) از تهران به کویت می روند تا از امکانات و محل برگزاری مسابقات دو باشگاه الکویت و القادسیه این کشور در لیگ قهرمانان آسیا بازدید کنند.

برپایه این گزارش، این دو نماینده AFC پیش از سفر به کویت از امروز به بازدید دو باشگاه سپاهان و سایپا ایران می پردازند و پس از آن به این کشور عربی سفر خواهند کرد.

الکویت کویت در گروه B رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با تیم های الوصل امارات، سایپا ایران و نیروی هوایی عراق همگروه است و القادسیه کویت نیز در گروه D با تیم های پاختاکورازبکستان، الغرافه قطرو العربی عراق به رقابت خواهد پرداخت.

