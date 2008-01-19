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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

به عنوان نماینده AFC؛

غفاری از امکانات باشگاه های کویتی بازدید می کند

غفاری از امکانات باشگاه های کویتی بازدید می کند

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال کشورمان به عنوان نماینده AFC و برای بازدید از امکانات دو نماینده کویت در لیگ قهرمانان آسیا، به این کشور سفر می کند.

به گزارش خبرنگارمهر، حسن غفاری به همراه خوآن میگل فیلیپینی به عنوان نمایندگان AFC عصر روز سه شنبه دوم بهمن ماه ( بیست ودوم ژانویه) از تهران به کویت می روند تا از امکانات و محل برگزاری مسابقات دو باشگاه الکویت و القادسیه این کشور در لیگ قهرمانان آسیا بازدید کنند.

برپایه این گزارش، این دو نماینده AFC پیش از سفر به کویت از امروز به بازدید دو باشگاه سپاهان و سایپا ایران می پردازند و پس از آن به این کشور عربی سفر خواهند کرد.

الکویت کویت در گروه B رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با تیم های الوصل امارات، سایپا ایران و نیروی هوایی عراق همگروه است و القادسیه کویت نیز در گروه D با تیم های پاختاکورازبکستان، الغرافه قطرو العربی عراق به رقابت خواهد پرداخت.

کد مطلب 623247

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