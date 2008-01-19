صادقی استقلال را همراهی می کند / علیزاده حق اوت انداختن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی که در تمرینات تیم فوتبال استقلال از ناحیه رباط داخلی پای چپ دچار آسیب دیدگی شده بود با رهایی از بند مصدومیت می تواند در دیدار با استقلال اهواز به میدان برود.

همچنین علی علیزاده نیز بر مشکل آسیب دیدگی دستش فائق آمده و در تمرینات اخیر تیم فوتبال استقلال حضوری پررنگ داشته است. کادر پزشکی تیم فوتبال استقلال سلامت علیزاده را تایید می کند اما ظاهرا وی نباید فعلا اقدام به پرتاب اوت دستی کند. دست آسیب دیده علیزاده فعلا اجازه پرتاب اوت را به وی نمی دهد.

محسن بیاتی نیا تنها بازیکن آسیب دیده اردوی تیم فوتبال استقلال است که ظاهرا از فرودین ماه اجازه حضور در تمرینات این تیم را پیدا خواهد کرد.