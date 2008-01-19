انجمن طراحان لباس نامزدهای خود را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد در بخش فیلم معاصر طراحان لباس فیلم‌های "تیغه‌های افتخار"، "زنگ شیرجه و پروانه"، درون طبیعت وحشی"، "جانو" و "سیزده یار اوشن" برای دریافت جایزه با هم رقابت می‌کنند.





فیلم "الیزابت: عصر طلایی" در بخش فیلم تاریخی نامزد دریافت جایزه است

فیلم‌های "تاوان"، "الیزابت: عصر طلایی"، "زندگی به رنگ صورتی"، "سوئینی تاد" و "قطار سه و 10 دقیقه به یوما" در بخش فیلم تاریخی نامزد شده‌اند و فیلم‌های "طلسم‌شده"، "قطب‌نمای طلایی"، "هری پاتر و محفل ققنوس"، "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" و "300" نامزدهای دریافت جایزه بخش فیلم فانتزی هستند.

امسال پولا واگنر تهیه‌کننده آمریکایی و همکار تام کروز در استودیو یونایتد آرتیستس جایزه رئیس انجمن طراحان لباس را دریافت می‌کند. جایزه کارگردان و تهیه‌کننده برجسته به جیمز منگولد و کتی کانراد اعطاء می‌شود و جایزه یک عمر دستاورد سینمایی به روث مه‌یر طراح لباس بریتانیایی می‌رسد که برای فیلم‌های "خانواده آدامز" و "اِما" نامزد اسکار بود. این طراح 68 ساله سال 2007 فیلم "قطب‌نمای طلایی" را روی پرده داشت.

انجمن طراحان لباس آمریکا در سال 1953 با عضویت 30 نفر از طراحان لباس در عرصه سینما تشکیل شد.‌ سال پیش"ملکه" در بخش فیلم معاصر، "نفرین گل طلایی" در بخش فیلم تاریخی و "هزارتوی پن" در بخش فیلم فانتزی برنده جایزه شدند.

برندگان دهمین جوایز انجمن طراحان لباس آمریکا روز 19 فوریه (30 بهمن) در مراسمی در هتل بورلی ویلشایر معرفی می‌شوند و آنجلیکا هیوستن بازیگر قدیمی سینما مجری این مراسم است.