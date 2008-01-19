سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هفته گذشته در جاده های کشور شاهد 25 فقره تصادف فوتی و 142 فقره تصادف جرحی بودیم .

وی افزود: بیشترین عوامل شکل گیری این تصادفات در جاده های کشور به ترتیب مربوط به خودروهای سواری و وانت با50 درصد ، کامیون با 27 و موتورسیکلت با 3/8 درصد بود.

سرهنگ البرزی با اشاره به اختصاص بیش از 6 درصد از تصادفات به عابرین پیاده تصریح کرد: انحراف به چپ، عدم رعایت فاصله مناسب با خودروی جلو و تجاوز از سرعت مطمئنه به ترتیب اصلی ترین علل وقوع تصادفات در هفته گذشته به حساب می آیند.

وی خاطر نشان کرد: 80 درصد از تصادفات در ساعت 7 تا 24هر روز اتفاق افتاده است و 68 درصد از تصادفات تا شعاع 30 کیلومتری شهرها به وقوع پیوسته است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور یادآورشد: با توجه به بارش شدید برف در هفته های گذشته و کاهش دما در برخی مناطق کشور در سطح جاده ها، یخ های شیشه ای ایجاد گردیده است که رویت آن برای رانندگان مشکل است و احتمال واژگونی وجود دارد لذا رانندگان با دقت بیشتری در محورهای کشور حرکت کنند و تا حد امکان از کناره های جاده فاصله بگیرند.

وی تصریح کرد:24 درصد از تصادفات ایجاد شده در جاده های کشور در طول هفته گذشته از نوع واژگونی بوده است.