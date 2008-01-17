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۲۷ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۳۰

ارتباط بمپور با ایرانشهر برقرار شده است/ صدها منزل مسکونی در بمپور دچار آسیب جدی شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر بمپور گفت: وضعیت بیش از هشت هزار نفر از مردم منطقه بمپور بحرانی است و با توجه به برودت هوا نیاز اساسی به توزیع اقلام امدادی در میان مردم منطقه به شدت احساس می شود.

فرهاد آتش افروز در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان افزود: بیش از 80 درصد منازل مسکونی مردم در بمپور از توابع ایرانشهر در اثر سیل آسیب جدی دیده است و هنوز چادر و دیگر اقلام امدادی گرم کننده که به واسطه برودت هوا بیشترین نیاز مردم منطقه است در میان آنها توزیع نشده است.

وی گفت: ارتباط محور مواصلاتی بمپور - ایرانشهر که در اثر بارشهای اخیر قطع شده بود از ساعاتی پیش برقرار و رفت و آمد در این محور آغاز شده و یگانهای متعددی از جمعیت هلال احمر به منطقه اعزام شده اند.

برق در منطقه بمپور برقرار است و مدیر کل هلال احمر سیستان و بلوچستان نیز با حضور در منطقه بمپور از نزدیک بر روند امداد رسانی به مردم مناطق سیل زده نظارت دارد.

دیگر راههای روستایی منطقه نیز با تلاش مداوم یگانهای راهداری برقرار شده است و تنها محور مسدود در حال حاضر مسیر بمپور - درگان است که تلاش یگانها برای بازگشایی این محور ادامه دارد.

بمپور با جمعیتی بالغ بر 13 هزار نفر از شهرهای تابعه شهرستان ایرانشهر به شمار می آید.

کد مطلب 623268

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