آمریکا باید به بازسازی نیروی هوایی افغانستان کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کرزای که در پایگاه هوایی کابل سخن می گفت همچنین اعلام کرد که آمریکا قول داده است تعدادی از انواع مختلف هواپیما و بالگرد به افغانستان تحویل دهد و امیدواریم این هواپیماها از بهترین نوع باشد.

کرزای همچنین گفت که جامعه بین المللی نیز موافقت کرده تا به افغانستان جت های جنگنده F16 بدهد.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین از کمک های بین المللی به این کشور که سبب خرید 6 فروند هلیکوپتر حمل و نقل از نوع Mi-17 و شش هلیکوپتر بازسازی شده از نوع Mi-32 و چهار هواپیما حمل و نقل از نوع An-32 شد، تشکر کرد.

کرزای اضافه کرد که امارات متحده عربی نیز قول داده است تا در بهار کمک هایی را به افغانستان ارائه نماید.



کرزای تاکید کرد دولت افغانستان برای ایجاد تحول در نیروی هوایی این کشور تلاش خواهد کرد.

در این مراسم همچنین حامد کرزای آشیانه 22 میلیون دلاری را که به کمک مالی آمریکا برای هواپیماها و هلیکوپترها ساخته شده است، افتتاح کرد.