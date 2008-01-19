احتمال ورود تالاب انزلی به لیست سیاه مونترال

مهندس امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت تالاب انزلی گفت: علیرغم اعتراضات مسئولین محلی، ما همچنان معتقدیم که کنارگذر انزلی نباید کمترین تداخلی با تالاب داشته باشد و تالاب از وسط نصف نشود.

وی افزود: متاسفانه گروههایی که علاقه مند به تسریع در کار پروژه هستند مشکلات زیست محیطی این مسئله را نمی دانند.

مهندس عبدوس در پاسخ به اینکه عده ای معتقدند اصرار برخی مسئولین محلی به گذر این جاده از وسط تالاب به دلیل افزایش قیمت زمین های طراف تالاب در آینده است گفت: اگرجاده مسیری را که از تالاب عبور می کند طی نماید مطمئنا زمینی در حدود 300 تا 400 هکتار به شهر اضافه می شود و می تواند در آینده با اضافه شدن این محدوده به شهر قیمت زیادی پیدا کند.

وی در خصوص کمکهای احتمالی کنوانسیون رامسر به این تالاب تصریح کرد: کنوانسیون رامسر هیچ کمکی به ما نمی کند و به محض از بین رفتن تالاب آن را به فهرست مونترال یا فهرست تالاب های تخریب شده اضافه می کند و این خدشه ای به اعتبار بین المللی ما وارد خواهد کرد.

مهندس عبدوس افزود: ورود تالاب انزلی به فهرست مونترال نشان دهنده آن است که ما کنوانسیونی که در کشور ما و به نام یکی از شهرهای خودمان است را زیر پا گذاشته ایم.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: آنهایی که هر راهی را برای احداث جاده تایید می کنند فقط به وظیفه ذاتی خود عمل کرده اند و نقش تالاب در محیط زیست را نادیده می گیرند.

وی تصریح کرد: تالاب پالایشگاه محیط اطراف است و کارکردهای زیادی در جهت کاهش تاثیر آلودگی ها به محیط ایفا می کند.

مهندس عبدوس اقدام طرفداران احداث جاده در وسط تالاب را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: اقدامات آنها نص صریح اصل 50 قانون اساسی است واگرچه آنها می خواهند مشکل مردم شهر انزلی را رفع کنند ولی با این عمل مشکل دیگری ایجاد می کنند.

لازم به ذکر است بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران منجر شود ممنوع است.