جوانان نیاز به مسابقه با تیم های بزرگ دارند/ منتظر برنامه های نیکولیچ هستیم

میرشاد ماجدی سرپرست تیم فوتبال جوانان با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : دیگر دیداربا تیم های عربی جوابگوی نیازهای تیم های پایه فوتبال ما نیست و نمی تواند باعث رشد و ارتقاء سطح فنی و تجربه بین المللی بازیکنان ما شود. چنانچه می خواهیم تیم جوانان به عنوان یکی از نمایندگان آسیا راهی جام جهانی شود باید با پیش بینی دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم های صاحب سبک و مطرح فوتبال دنیا، زمینه پیشرفت فنی و تجربه بین المللی این تیم را فراهم کنیم .

ماجدی اضافه کرد : برای برنامه ریزی و آغاز برنامه های آماده سازی تیم جوانان جهت حضوردرمسابقات قهرمانی جوانان آسیا، منتظربازگشت نیکولیچ از کرواسی و ارائه برنامه های وی هستیم اما آنچه مسلم است اردوهای تیم جوانان دراین مرحله باید از کیفیت و سطح بالاتری نسبت به مرحله مقدماتی برخوردار باشد تا این تیم با سطح آمادگی بهتری در مسابقات پیش رو شرکت کند.

سرپرست تیم فوتبال جوانان درخصوص آغاز تمرینات و برگزاری اردوهای این تیم اظهار داشت : تیم جوانان احتمالا از اواخر بهمن ماه تمرینات آماده سازی خود را آغاز خواهد کرد و درصدد هستیم اردوهایی را درکشورهایی که شرایط آب و هوایی مشابهی با کشورعربستان (میزبان مسابقات قهرمانی جوانان آسیا) دارند برای تیم جوانان پیش بینی کنیم که تصمیم نهایی دراین زمینه به ارائه برنامه های آماده سازی نیکولیچ و موافقت فدراسیون فوتبال بستگی دارد.

وی با بیان اینکه درهای تیم ملی فوتبال جوانان به روی بازیکنان شایسته باز خواهد بود، تصریح کرد : آنچه مسلم است و نیکولیچ نیز بر آن تاکید داشت، تیم جوانان در برخی ازخطوط نیازبه تقویت و بکارگیری بازیکنان تازه دارد وازهمین رو بازیکنان جدیدی به دور جدید تمرینات تیم فوتبال جوانان ایران دعوت خواهند شد تا نقاط ضعف این تیم ترمیم شود.